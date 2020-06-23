İnsan Vakfı kurban bağış bedelini açıkladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İnsan Vakfı kurban bağış bedelini açıkladı

İnsan Vakfı, vekalet yoluyla kurban bağış bedelini yurt içinde 1350 lira, yurt dışında ise 850 lira olarak belirledi.

İnsan Vakfı kurban bağış bedelini açıkladı
23.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:52

İnsan Vakfı, vekalet yoluyla kurban bağış bedelini yurt içinde 1350 lira, yurt dışında ise 850 lira olarak belirledi.

İnsan Vakfı Genel Başkanı Sinan Aktaş, Türkiye, Asya ve Afrika bölgelerinde hayırseverlerin yardımlarını, binlerce kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kurban bağışı kampanyası başlattıklarını söyledi.

Dünyada 820 milyon insanın açlık çektiğini, yeterli beslenemediğini belirten Aktaş, "İnsan Vakfı olarak kurban bağışlarınızdan elde edilen etleri, açlık sınırında olan ve yıl boyunca yolumuzu bekleyen kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Bağışınızla birlikte vekaletiniz alınıp, kaydınız oluşturuluyor. Kurban kesildiğinde bağışçıya SMS ile bilgilendirme yapılıyor. Kurbanlar Türkiye, Asya ve Afrika bölgelerinde şartlarına göre paylara ayrılıp kimsesizlere ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kesim ve dağıtım videoları işlemler tamamlandıktan sonra paylaşılıyor." dedi.

Kurban bağış bedelini belirlediklerini açıklayan Aktaş, İnsan Vakfı'nın kurban organizasyonuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"İnsan Vakfı bu yıl 9 ülkede kurban kesim organizasyonu yapıyor. Bu 9 ülkenin hepsi daha önceden bir şekilde dokunduğumuz, okul, yetimhane, medrese gibi kalıcı işler yaptığımız ve hala yardım ve kalkındırma faaliyetlerimizi sürdüğümüz ülkeler. Kurbanların bir bölümü Türkiye'de, bir bölümü de yurt dışında açlık, yoksulluk çeken ülkelerde kesilecek. Vakfımız bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt dışında 850 TL, yurt içinde 1350 TL olarak belirledi.

Bağışlayacağınız kurbanlarla gönül coğrafyamızda kurban sevincini ve neşesini birlikte yaşayacağız. Türkiye, Asya ve Afrika'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere hayırseverlerin kurban bağışlarını bekliyoruz. Kurban bağışınızı genel merkezimizi bizzat ziyaret ederek, banka hesap numaralarımıza havale/EFT yaparak ya da online bağış sistemimizi kullanarak web sitemiz www.insanvakfi.org.tr üzerinden yapabilirsiniz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı Haber
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor Haber
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
ABD'den dezenfektan açıklaması: Metanol içeren el dezenfektanını kullanmayın
ABD'den dezenfektan açıklaması: Metanol içeren el dezenfektanını kullanmayın
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi
İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Polis kılığına giren hırsızlar, tatlıcıya baskın yapıp müşterileri soydu
Polis kılığına giren hırsızlar, tatlıcıya baskın yapıp müşterileri soydu
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Hulusi Akar Donald Trump Halife Hafter Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil Dilan Çiçek Deniz
Spor Adem Büyük Bülent Uygun Alper Ulusoy Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Bursa Karar Otomobil
Şu an buradasınız: İnsan Vakfı kurban bağış bedelini açıkladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 12:30:02. #1.14#
title