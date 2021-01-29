İnsan Vakfı, İdlib'de yağışlardan etkilenen ailelere kış yardımı yaptı
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İnsan Vakfı, İdlib'de yağışlardan etkilenen ailelere kış yardımı yaptı

29.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:49
İnsan Vakfı, İdlib'de yağışlardan etkilenen ailelere kış yardımı yaptı

İnsan Vakfı, İdlib'de yaşanan sağanaklardan etkilenen ailelere gıda, soba ve yakacak yardımlarında bulundu.

İnsan Vakfı, İdlib'de yaşanan sağanaklardan etkilenen ailelere gıda, soba ve yakacak yardımlarında bulundu.

Vakıf, yağmurdan olumsuz etkilenen ailelere battaniye, bot, mont ve çocuk kolisi dağıttı.

İnsan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Zahid Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle güvenli bölge olarak gördükleri Türkiye sınırına göç eden İdlibli ailelerin, gıda, barınma ve sağlık alanlarında sorunlar yaşadığını söyledi.

Güney, vakıf olarak hayırseverlerin destekleriyle mülteci ailelere destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "İdlib'de sağanak yağışlardan etkilenen derme çatma çadırlarda yaşayan 750 aileye kumanya, soba, yakacak ve battaniye yardımları yaptık" diye konuştu.

Suriye'nin İdlib bölgesinde geçen haftalarda yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle 50 binden fazla sivilin konakladığı çadırlar kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet

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