İnsan Vakfı Elazığ'da Yardımlarına Devam Ediyor

28.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 28.01.2020 10:54

İnsan Vakfı, 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da yardım çalışmalarına devam ediyor.

Vakfımız, depremden hemen sonraki gün pazar sabahı Elazığ'da aşevi kurarak depremzedelere sıcak yemek ulaştırmaya başladı.

Depremzedeler için başlatmış olduğumuz yardım seferberliği ile kardeşlerimize her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz.

İnsan Vakfı olarak, Deprem sonrası yaraları sarmaya devam ediyoruz. Elazığlı kardeşlerimizin genel durum tespitinin ardından yardım faaliyetlerine başladık. Ardından Malatya sınırına yakın Kayapınar Köyü ve Uslu Köyünde yemek dağıtımlarını gerçekleştirdik.

İnsan Vakfı Yardım Kuruluşu Birim Başkanı Sezgin Kızılkoca, yaptığı açıklamada "İnsan Vakfı olarak depremden zarar gören bölgelere yönelik yardım seferberliği başlattık. Her gün binlerce aileye aşevimizden sıcak yemek yardımı sağlayarak depremzedelerin yaralarını saracağız.Bölgedeki yardımlarımız ihtiyaca ve bağışçılarımızın yönlendirmelerine göre artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler