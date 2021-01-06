İnsan Vakfı el emeği göz nuru ürünleri paketledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

İnsan Vakfı el emeği göz nuru ürünleri paketledi

06.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:56
İnsan Vakfı el emeği göz nuru ürünleri paketledi

İnsan Vakfı Hanımlar Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen kış ve örgü kampanyası kapsamında toplanan yardımlar, Suriye kamplarına ve Türkiye'deki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere paketlendi.

İnsan Vakfı Hanımlar Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen kış ve örgü kampanyası kapsamında toplanan yardımlar, Suriye kamplarına ve Türkiye'deki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere paketlendi.

İnsan Vakfına Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen el emeği göz nuru atkı, bere ve eldivenler, yola çıkarılmak üzere paketlendi. Eyüp'teki Bahariye Mevlevihanesi'nde bir araya gelen vakfın gönüllüleri, kışlık ürünleri gruplara göre paketledi.

Örülen atkı ve berelerin yanı sıra, yardım kolilerinde yelek, bot ve montlar da yer aldı.

Yardım kampanyası kapsamında paketlenen kışlık kıyafetlerin, Lübnan'daki Suriye kampına, Suriye sınırındaki kamplara ve Türkiye'deki ihtiyaç sahibi çocuklara gönderileceği belirtildi.

İnsan Vakfı Hanımlar Yardım Koordinatörlüğü Başkanı Nisanur Irız, Türkiye'nin her bir ilinden yardım kampanyasına katılım olduğunu belirterek, "Kampanyamıza Kasım ayında başladık. 7'den 70'e herkes kampanyaya destek verdi. Örgü örebilenler örüp yolladı, öremeyenler ise bizi aradılar, satın alıp göndermek istediklerini söylediler." ifadelerini kullandı.

Kış kampanyası ve örgü kampanyasını birleştirip toplanan yardımları 10 gün sonra yola çıkaracaklarını belirten Irız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlık olarak zor zamanlar yaşıyoruz. Savaşlar, doğal afetler, pandemi sebebiyle yaşanan işsizlikler, yoksulluğu arttırdı. Artan yoksulluklardan himayesiz kadınlar ve yetim çocuklar da ciddi oranda etkilendi. Dünyanın bu acı tablosuna merhem olabilmek adına bir kampanyaya çıktık. Türkiye'nin her tarafında ve her vatandaşımızın evlerinden katkı sağlayabileceği, maddiyattan çok emeğe ve gönüllülüğe talip olduğumuz örgü kampanyamızı iyilik severlerimizin hizmetine sunduk. Binlerce takım örgü elimize ulaştı. Gelmeye de devam ediyor. Özellikle İnsan ve Medeniyet Hareketi'ne bağlı teşkilatlardan çok ciddi destek görmüş olduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Pınar Gültekin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry İrem Derici Cemal Hünal Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Cüneyt Çakır Samet Aybaba Abdullah Avcı Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnsan Vakfı el emeği göz nuru ürünleri paketledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 13:01:00. #1.14#
title