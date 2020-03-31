İnsan Vakfı 12 ildeki 29 yurdunu sağlık çalışanlarına açtı İnsan Vakfı, Türkiye genelinde 12 ildeki 29 yurdunu yeni tip koronavirüsle özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına tahsis etti.

İnsan Vakfı, Türkiye genelinde 12 ildeki 29 yurdunu yeni tip koronavirüsle özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına tahsis etti.

Vakıftan yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının koronavirüs salgınına (Kovid-19) karşı kahramanca ve fedakarca mücadelelerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnsan Vakfı Yurtlar Koordinatörü Furkan Albayrak, Türkiye genelinde toplam 29 yurtlarını sağlık çalışanlarına tahsis ettiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanı arkadaşlarımızın moral ve motivasyonu çok önemli. Evine, ailesine ve sevdiklerine sarılamasa da alınacak bu önlemlerle motivasyonları artırılmalıdır. Toplum olarak herkes sorumluluk almak zorundadır. Hep birlikte başaracağız. Toplumsal mücadelemizi vermek zorundayız. Herkes sorumluluğunu yerine getirsin ve mümkün olduğunca evden çıkmasın. Ülkemizi seviyoruz. Lütfen çocuklarımız ve ailelerimiz için biraz özverili olalım."

Açıklamada söz konusu yurtların İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Erzurum, Isparta, Kahramanmaraş, Konya ve Sakarya'da olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA