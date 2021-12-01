İnsan ticaretiyle mücadeleye ses ol!

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "insan hakları kenti" vizyonu doğrultusunda insan ticaretiyle mücadeleye dikkat çekmek için ulusal afiş yarışması düzenleniyor. Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş tüm amatör ve profesyonel tasarımcılar en fazla üç afiş ile katılabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi göçmenlerin, kadınların, çocukların ve diğer hassas grupların maruz kaldığı iş gücü sömürüsü ve insan ticareti konusunda farkındalık yaratmak üzere ulusal afiş yarışması düzenliyor. "İnsan Ticareti ile Mücadele Adına Ses Ol" adıyla düzenlenen yarışmaya 18 yaşını doldurmuş tüm amatör ve profesyonel tasarımcılar en fazla üç afiş ile katılabilecek. Tasarımcılar 10 Ocak 2022 tarihine kadar afişlerini "izbbafisyarismasi@gmail. com" adresine gönderebilir. Sonuçlar ise 25 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Yarışmaya ilişkin detaylara "kultursanat. izmir. bel. tr" adresinden ulaşılabilir.

Ödül almamış olması gerekiyor

Seçici kurulun belirleyeceği eserler dört kategoride ödüllendirilecek. Derece alan ve alamayan eserlerden seçilecek çalışmalar halka açık olarak sergilenecek. Yarışmanın birincisine 10 bin, ikincisine beş bin, üçüncüsüne ise üç bin lira ödül verilecek. Mansiyon ödülü ise 2 bin lira olarak belirlendi.

Tasarımcılar daha önce yayınlanmış afişleriyle yarışmaya katılabilir. Ancak eserlerin hiçbir ulusal ve uluslararası yarışmada ödül almamış olması gerekiyor.

Eğitimler ve çalıştay da yapılacak

Yarışma, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin mali desteğiyle "Batı Balkanlar ve Türkiye'ye Yönelik Yatay Destek II" programı kapsamında Türkiye'de uygulanan "HF30 Türkiye'de Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi" başlıklı program dahilinde başlayan "İzmir'de İş Gücü Sömürüsü için İnsan Ticareti Konusunda Farkındalık Artırımı ve Kapasite Oluşturma" projesi kapsamında yapılıyor. Proje, Büyükşehir Belediyesi Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü ile Sığınmacılarla ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ortaklığıyla yürütülüyor.

Proje kapsamında insan ticaretinin bir sonucu olarak cinsel sömürü, zorla çalıştırma, zorla evlendirme ve zorla dilendirme mağdurları ile ilgili kamuoyunda farkındalık yaratma çalışmaları ve kapasite geliştirme eğitimlerinin yanı sıra çalıştay da yapılacak.

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