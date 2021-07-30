"İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü" Basın Açıklaması

Rize Valiliği 30 Temmuz "Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yayınladı.

Rize Valiliği 30 Temmuz "Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yayınladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 30 Temmuz 2013'te aldığı kararla her yıl 13 Temmuz tarihinin insan ticareti mağdurlarının durumuna ilişkin toplumu bilinçlendirme ve söz konusu mağdurların haklarının korunması amacıyla "Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü" olarak ilan edilmesine karar vermiştir.

İnsan ticareti, uluslararası alanda pek çok ülkenin ortadan kaldırmaya çalıştığı günümüzün modern köleliği olarak nitelendirilen ve insanlığa karşı işlenen suçlar arasında yer alan önemli bir problemdir. İnsan ticareti, insan onuruyla bağdaşmayacak muamele ile kadın ve çocuklar başta olmak üzere toplumun her kesiminde görülebilecek daha çok emek ve cinsel sömürü olarak karşımıza çıkan bir suçtur. Özellikle göç alan ve göç veren ülkelerde sıkça ortaya çıkabilen insan ticareti insanların fiziksel ve psikolojik olarak mağdur olmasına yol açmakta olup, bu suçunu işleyenlere cezai ağır müeyyideler uygulanmaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kararı ile her yıl 30 Temmuz tarihinde İnsan ticareti mağdurlarının durumuna ilişkin toplumu bilinçlendirme ve söz konusu mağdurların haklarının korunması amacıyla "Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü" olarak ilan edilmiştir. Türkiye'de de insan ticaretinin önlenmesi ve mağdurların tespit edilmesine yönelik İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından farkındalık çalışmaları yürütülmektedir.

Türkiye'de insan ticareti mağdurlarına yardım edilmesi onların yardım mekanizmalarından faydalanmaları için yetkili birim İl Göç İdaresi Müdürlüklerimizdir. İnsan ticaretinin kapsamlı ve geniş kitleleri etkileyen bir sorun olması nedeniyle bu insanlara ulaşabilmek, onların sesi olabilmek için yetkili birimlerimizin dışında halkın da desteği büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın insan ticareti mağduru ile karşılaşması veya bu suçun işlendiğine dair şüpheye düşmesi durumunda Yabancılar İletişim Merkezini (YİMER 157) aramaları, il göç idaresi müdürlüklerimize veya kolluk birimlerimize bilgi vermeleri bir insan hayatını kazanabilmemiz açısından önem arz etmektedir.

Kaynak: Habermetre