İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı Vali Gürel başkanlığında gerçekleşti

İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde, İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde, İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Vali Fuat Gürel'in yanı sıra; Vali Yardımcısı Ahmet Karatepe, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Göç İdaresi Müdürü, kurum müdürlerimiz ve İl Göç Müdürlüğü uzmanları katıldı.

İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç'ın insan ticareti suçu ve istatistiksel veriler hakkında bilgi vermesinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğünde görevli göç uzmanı tarafından yapılan sunumla; Göç kavramı, insan ticaretiyle mücadele, mağdurlarının korunması ve göçmen gruplarına yönelik yürütülen çalışmalar, insan ticareti kavramı, yasal mevzuat, insan ticareti-göçmen kaçakçılığı kıyaslaması ve Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER) hakkında Vali Gürel ve katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, kurumlar arası iş birliğinin vurgulanması ve yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı