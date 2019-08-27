İnsan tacirlerine operasyon

İnsan tacirlerine operasyon

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliğince, düzensiz göçmenleri yurtdışına illegal yollardan kaçırmaya çalışan bir şebeke tespit edildi.

27.08.2019 12:13
İnsan tacirlerine operasyon

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliğince, düzensiz göçmenleri yurtdışına illegal yollardan kaçırmaya çalışan bir şebeke tespit edildi.


Değişik tarihlerde yapılan düzensiz göçmen kaçakçılığı olaylarında yapılan yakalamalar sonucunda şahısların göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri konusunda yapılan çalışmaların delillendirilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı.


Dosya savcısından alınan karar sonrası Bodrum merkezli Muğla, Aydın, Manisa, İstanbul ve Konya'da düzensiz göçmen kaçakçılığına adı karışan 11 şüpheli için eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Şu ana kadar 7 kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin de yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin yakalanmasının ardından adli makamlara sevk edilecekler. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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