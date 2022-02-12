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İnsan tacirleri yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İnsan tacirleri yakayı ele verdi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ile Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Göçmen Kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 13 şahıs yakalanırken, şahıslardan 7'si mahkemece tutuklandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ile Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Göçmen Kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 13 şahıs yakalanırken, şahıslardan 7'si mahkemece tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı (TCSG-94 Komutanlığı) ekipleri tarafından Balıkesir ve İstanbul ' da Örgütlü Olarak Göçmen Kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 13 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda şüphelilerle birlikte çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 7 şüphelinin tutuklanarak Bandırma Kapalı Ceza evine gönderildiği açıklandı. Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği bildirildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir, Göçmen, 3. Sayfa, Haberler

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