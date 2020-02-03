İnsan sipariş çağı Gelecek, iyi gelecek mi?

03.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 03.02.2020 08:48

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Arkeoloji Bölümü Yöneticisi olan ve aynı zamanda Fransa Büyükelçiliği Bilimsel ve Akademik İşbirliği Ataşesi Arkeolog Dr. Martin Godon'un "Hayat bulmak : Ölüm hayatın neresinde ?" konulu konferansı büyük ilgi gördü. Tartışılan konu transhümanizm ile ilgili görüşlerini paylaşan Dr. Godon "Yaşamak değişken bir kavram. Evrenin, doğanın ve insanın bir hayatı var. Ancak yaşam ve ölüm arasında bir süreç var. O sürece 'yaşama umudu' diyoruz ve umut belirli kriterlere göre farklılaşıyor" dedi.

Dr. Godon, doğumla ölüm arasındaki zamanın kültür ve döneme göre değişiklik gösterdiğini belirterek "Eski dönemlerde insanlar avcı, toplayıcı ve göçebeyken ölüm gündelik yaşamın, insan da doğanın bir parçasıydı. Teknoloji gelişti, aşılar, antibiyotikler bulundu. Şimdilerde hayat süresinin uzaması ilaçlarla mümkün olabiliyor. İnsanlar daha uzun bir hayatı arzuluyorlar. Ancak şuan daha sağlıksız koşullarda, daha az yaşıyorlar" diye konuştu.

"Bilimkurgu gerçeğe dönüşüyor"

Bilimkurgu yazarlarının yeni teknolojiden esinlenerek insanlığa iki yol çizdiklerine değinen Dr. Godon "Birinde teknoloji insanların hizmetine sunuluyor ve robotik alana kayılıyor, diğerinde ise hayat ilaçlar tarafından yönetiliyor. Nüfusun hızlı artışı, doğumların kontrol edilmesi, insanlara belli roller biçilmesi hepsi buna dahil" dedi. Bilimkurgunun giderek gerçeğe dönüştüğünü belirten Dr. Godon "DNA'larla oynanabiliyor fiziksel kapasiteyi, göz rengini seçebiliyorsunuz, yakında insan sipariş eder hale geleceğiz" dedi.

Dr. Godon, tüm bu teknolojilerin büyük bir maliyeti olduğuna dikkat çekerek "Teknolojiye erişmek insanların imkanlarıyla orantılı. Bu eşitsizlikleri beraberinde getiriyor, toplumun size sunduğu olanaklar kadar tedaviye ulaşabiliyorsunuz" dedi. Kar getiren bir ekonominin doğmasına yardımcı olduğumuzu, transhümanizm felsefesinin de tam olarak burada ortaya çıktığını belirten Dr. Godon "Uzun yaşamı arzulayan toplumlarda yaratıcılık ve keşfe yer yok, çünkü riskli. Hayatlar kıymetleniyor. Sağlık hakkı insanoğlunun refahından mı geçecek yoksa geri dönüp insanlara saplanacak mı hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Fransa İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak'ın da katıldığı gecenin ilgi gördüğünü söyleyen Institut français İzmir Müdürü Caroline David ise "Yaşamak çok geniş bir kavram. Geçmişten, günümüze kadarki yaşam serüvenini dinlemekten keyif aldım. Farklı kültürleri, fikirlerini ağırlamaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler