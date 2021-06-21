"İnsan Sağlığını Tehdit Edecek Bir Olumsuzluk Yaşanmadı"
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"İnsan Sağlığını Tehdit Edecek Bir Olumsuzluk Yaşanmadı"

'İnsan Sağlığını Tehdit Edecek Bir Olumsuzluk Yaşanmadı'
Habermetre - Haberler | Toplum

İZSU Genel Müdürlüğü klorlama ünitesindeki kısmi bir teknik arıza nedeniyle dün İzmir'in bazı ilçelerinde şebeke suyunda kokuya neden olan değişimin insan sağlığını etkileyecek bir durum yaratmadığını analiz sonuçlarıyla birlikte açıkladı.

İZSU Genel Müdürlüğü klorlama ünitesindeki kısmi bir teknik arıza nedeniyle dün İzmir'in bazı ilçelerinde şebeke suyunda kokuya neden olan değişimin insan sağlığını etkileyecek bir durum yaratmadığını analiz sonuçlarıyla birlikte açıkladı. Açıklamada sudan kaynaklanan herhangi bir rahatsızlığa ilişkin sağlık kuruluşlarından gelen bir bildirim olmadığı da belirtildi.

İZSU Genel Müdürlüğü içme suyu arıtma tesisinde yaşanan ve şebeke suyunda koku oluşumuna neden olan arızaya ilişkin bir açıklama yaptı. Dün sorunun yaşandığı andan itibaren alınan numunelerin analiz edildiği ve insan sağlığına zarar verecek bir durum olmadığının bilimsel verilerle kanıtlandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 Haziran Pazar günü 02. 00 ile 05. 00 saatleri arasında Tahtalı Barajı'nın suyunun arıtılarak kente verildiği Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi bünyesindeki klorlama ünitesinde kısmi bir teknik arıza meydana gelmiş, bu sırada suyun tat ve dokusunu etkileyen ancak sağlık yönünden zarar içermeyen bir durum oluşmuştur. Gaziemir, Karabağlar ve Buca'nın bir kısmını etkileyen sorun saat 05. 00 itibariyle kaynağından çözülmüştür. Bu saatten sonra şebekeye koku ve tat yönünden sorun içermeyen su verilmeye başlanmıştır. 3 saatlik sürede şebekeye giren su ise gereken önlemler alınarak tahliye edilmiştir.

Sorunun yaşandığı saatler içinde çeşitli noktalardan su numuneleri alınmış, kurumumuzun akredite laboratuvarlarında testler yapılmış ve insan sağlığına zarar verecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Söz konusu test sonuçlarının bulunduğu tablo ekte yer almaktadır.

Bununla birlikte İl Halk Sağlığı Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmeler neticesinde hastaneye başvuran vatandaşlarımızda su kullanımı sebebiyle toksik veya enfeksiyon tanısı taşıyan herhangi bir vaka tespitinin bildirilmediği öğrenilmiştir.

Böyle bir olumsuzluğun tekrarlanmaması adına gerekli idari ve teknik önlemler kurumumuzca alınmıştır. İZSU Genel Müdürlüğü kentimize 24 saat içilebilir ve sağlıklı su vermeye devam etmektedir.

Kaynak: Habermetre

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