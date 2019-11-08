'İnsan olmayan kişi' orangutan Sandra ABD'deki yeni adresine taşındı
Arjantin'de mahkemenin 'insan olmayan kişi' olduğuna hükmettiği orangutan Sandra, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) yeni adresine taşındı.
08.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:13
Arjantin'de mahkemenin 'insan olmayan kişi' olduğuna hükmettiği orangutan Sandra, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) yeni adresine taşındı.
33 yaşındaki Sandra ile ilgili Buenos Aires'teki hayvanat bahçesine bulunduğu dönemde görülen dava sonrasında orangutanın 'özgürlüğüne kavuşturulması' kararı alındı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com