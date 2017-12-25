"İnsan Odaklı, Kimlikli Şehirler Zirvesi", Uluslararası Altın Kentler Derneği Kent Araştırmaları Merkezi ev sahipliğinde 20-21 Mart 2018'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.



Uluslararası Altın Kentler Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, zirvede, toplumun günlük yaşam kalitesini artıran, insan ve varlık odaklı, doğal kaynaklarını ve varlıklarını koruyan, tarihi ve kültürel varlıkları gözeten, dönüşüm fırsatını değerlendirerek kentleri afetlere hazır hale getiren, yenilikçi ve özgün, katılımcı, şeffaf ve çözüm odaklı şehirler konusu ele alınacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Altın Kentler Derneği Başkanı Cenap Tuncer, Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze kadar pek çok nedenden dolayı kırsaldan büyük şehirlere göçler yaşandığını, Türkiye'de şehirciliğin gelişmesi adına devletin önemli çalışmalar yaptığını belirtti.



Devletin yaptığı çalışmaları önemsediklerini ve desteklediklerini bildiren Tuncer, şunları kaydetti:



"Ülkemizde şehircilik bilincini artırmak üzere derneğimizin aldığı kararla her yıl geleneksel olarak İstanbul, Ankara ve Antalya'da dönüşümlü olarak düzenlenecek olan 'İnsan Odaklı, Kimlikli Şehirler Zirvesi'nin ilkini 20-21 Mart 2018'de İstanbul Boğaziçi Hilton Oteli'nde gerçekleştirme kararı aldık. Kenti yönetenler ve karar vericiler, akademisyenler, sivil toplum örgütü ve konunun uzmanlarıyla birlikte tüm tarafların davet edileceği ve 2 gün sürecek zirvede ayrıca bir de sergi alanı oluşturularak şehircilik alanında devletin çeşitli kurumları ve yerel yönetimlerin yaptığı başarılı örnek çalışmalar, stantlarda ziyaretçilere tanıtılacak."