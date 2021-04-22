"İnsan Neden Hasta Olur?" hastalıklarla başa çıkmanın ipuçlarını veriyor
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"İnsan Neden Hasta Olur?" hastalıklarla başa çıkmanın ipuçlarını veriyor

'İnsan Neden Hasta Olur?' hastalıklarla başa çıkmanın ipuçlarını veriyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

Darian Leader ve David Corfield imzalı "İnsan Neden Hasta Olur?

Darian Leader ve David Corfield imzalı "İnsan Neden Hasta Olur?" adlı çalışma, duygu ve düşüncelerin sağlık üzerindeki etkilerini işliyor.

Ayşegül Cebenoyan'ın İngilizce'den Türkçeye çevirdiği, SaltOkur Yayınlarından çıkan eser, endişe duyulan şeylerin değil, endişelenme biçiminin insanları hasta ettiğini aktarıyor.

Eserde, hayati bir ilişkinin kopması ya da kayıpların ardından gelen yas dönemlerinin hastalıklara karşı bedeni savunmasız bıraktığı aktarılırken, "Dil sustuğunda, beden konuşmaya başlıyor ve her türden hastalığa davetiye çıkarıyor." tezi okurla paylaşılıyor.

Hastalıkların, kişiye özgü duygu durumlarının etkisi altında netliğini kaybettiği de vurgulanan kitapta, tıp teknolojilerindeki gelişmelere rağmen devam eden sorunların yanı sıra nedeni ve tedavisi net olmayan bir hastalıkla başa çıkmanın zorlukları da ele alınıyor.

Eserin tanıtım metninde şu ifadeler yer alıyor:

"Her şeyden önce, hastalıklar konusundaki yaygın bazı yanlış düşüncelerin üzerine gidilmesi gerektiğini söyleyen Darian Leader ve David Corfield, bu kitapta duygularımızın, düşüncelerimizin, ailemizden duyduğumuz hikayelerin ve hatta kehanetlerin bizi nasıl hasta edebildiğini anlatıyor. İster kronik hastalıklardan ister kanser gibi daha ciddi durumlardan söz ediyor olalım ilk önce bakmamız gereken yerin 'hikayemiz' olduğunu savunuyorlar."

Çalışmayı kaleme alan yazarlardan psikanalist ve denemeci Darian Leader, Birkbeck College ve University College London gibi üniversitelerde dersler verirken, yazar David Corfield ise Max Planck Enstitüsü Biyolojik Sibernetik Bölümü'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Hastalıklarla başa çıkmanın ipuçlarını veren "İnsan Neden Hasta Olur?" adlı esere www.kitapyurdu.com adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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