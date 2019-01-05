İnsan Kaynaklarında İşe Alımda Kuantum Uzmanlığı Dönemi

Kurumsal şirketler işe alımlarda kuantum düşünce tekniği yöntemlerini uygulamaya başladığı belirtiliyor. Kuantum Eğitmeni Anıl Şehirlioğlu, Avrupa'da ve Amerika'da oldukça yaygın kullanılan kuantum düşünce uzmanlığı Türkiye'de de büyük rağbet görmeye başladığını söyledi.

Çalışanlarının performansını artırmak ve doğru yöneticileri seçmek isteyen şirketler, işe alımlarda kuantum düşünce tekniği yöntemlerini uygulamaya başladığı belirtiliyor. Türkiye'nin önde gelen holdingleri ve kurumsal firmalar tarafından da kullanılmaya başlanan yöntemle işe en uygun elemanlar insan kaynaklarının yanı sıra kuantum uzmanları tarafında da taramadan geçiriliyor. Uzmanlar 'kuantum finans' adı verilen yöntemle çalışanlar daha mutlu ve satış rakamları daha yüksek olduğunu kaydediyor.

Firma yöneticileri ve çalışanlarına kuantum düşünce seansları uyguladıklarını ifade eden Rengarenk Akademi Yöneticileri Anıl Şehirlioğlu ve Şebnem Tacigut, "Yeni bir marka kurulurken veya kritik pozisyonlara personel alırken patronlar bize başvuruyor. Günümüz gözde meslekleri arasına giren kuantum uzmanları ve eğitmenleri 10-15 bin TL arasında maaş alıyor. Maalesef sektörde yeterli sayıda yetişmiş eleman yok" diye konuştu.

Avrupa'da ve Amerika'da oldukça yaygın kullanılan kuantum düşünce uzmanlığı Türkiye'de de büyük rağbet görmeye başladığını ve kurumsal şirketlere ve bireylere bu alanda 2011 yılından bu yana eğitimler verdiklerini söyleyen Kuantum Eğitmeni Anıl Şehirlioğlu, "Şirketler çalışanlarının motivasyonunu artırmak ve ticari hedeflerine ulaşmak için kuantum drama düşünce tekniği ile çoklu yada bireysel seansları tercih ediyor. Örneğin bir patron yeni bir CEO yada lider pozisyonunda birini işe alırken uyum sürecini hızlandırmak ve çalışanlarla iletişimini kuvvetlendirmek ayrıca kurum içinde pozitif bir hava oluşturmak için bize başvuruyor. Ofisteki eşyaların yerinden, lider ve çalışan psikolojisine kadar çok değişik alanlarda kuantum liderlik eğitimleri veriyoruz. İnsan kaynakları departmanı ile entegre çalışarak işe alım sürecinde şirket değerlerine uygun eleman alımlarına destek oluyoruz. Doğru eleman ve pozitif bir iş ortamı şirketin başarısını olumlu etkiliyor" diye konuştu.

"15 bin TL maaşla kuantum uzmanı aranıyor"

Şirket olarak bireysel olarak da talep eden kişilere sağlık, kariyer, ilişki, finans konularında seanslarla destek verdiklerini anlatan Uyanış Zamanı kitabının yazarı ve Kuantum Egitmeni Şebnem Tacigut da "Kuantum uzmanı yetiştirme alanında sertifikalı eğitim programları da düzenliyoruz. 6 aydan 18 aya kadar 3 farklı aşamada eğitimler ve eğitim sonrası 50 saatlik staj hakkı veriyoruz. Çok zorlu bir eğitim programının ardından yetiştirdiğimiz uzmanlar kurumsal şirketlerde istihdam edilebiliyor veya kendi danışmanlık ofisini kurabiliyor. Bu alanda yetişmiş insan gücü çok az sayıda olduğu için mezunlarımız daha işe başlar başlamaz yüksek ücretler alabiliyor. Ortalama 10-15 bin TL maaş alabiliyor. Bize başvuran iş kolları arasında bankalar, havayolu şirketleri, büyük holdingler olmakla birlikte, kurum bünyesinde yeni işe alma, eleman çıkarma veya kurumsal başarının artırılması alanında planlamalar konusunda destek olmaktayız. Mesela işverenler yada yöneticiler bize CV'leri gönderip "Şu tarzda çalışanlarla çalışmak istiyorum" diyor. Danışmanlığımızı şirketin ana politikasına ve yöneticinin ve enerjisine uygun kişileri seçip insan kaynaklarına öneride bulunarak yapmaktayız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA