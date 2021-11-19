İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Özbekistan
15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında Polis Akademisi tarafından Uluslararası Eğitim Faaliyetleri kapsamında Özbekistan Polis Teşkilatı Personeline yönelik olarak "İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi" düzenlenmiştir.
15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında Polis Akademisi tarafından Uluslararası Eğitim Faaliyetleri kapsamında Özbekistan Polis Teşkilatı Personeline yönelik olarak "İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi" düzenlenmiştir.
Söz konusu eğitimin sertifika törenine; Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Polis Akademisi Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ, Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Bahadır NAZAROV, Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Konsolosu Aybek RAZZAKOV, Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Coşkun TAŞTAN, Trafik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şenol YAPRAK, Akademimiz Emniyet Müdürleri, Akademisyenleri ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan 8 Albay, 1 Yarbay rütbelerindeki 9 kursiyer katılım sağlamıştır.
Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK'ın hitapları, Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Bahadır NAZAROV'un konuşmalarının ardından personellere sertifika takdimleri ile tören sona ermiştir.
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