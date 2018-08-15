İnsan Kaynakları Yazılımlarında Yerli Çözüm

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Firmaların insan kaynakları (İK) işlemlerini gerçekleştirdiği yazılımlarda yabancı şirketlerin hakimiyeti dikkati çekerken, Türk firmaları alternatif yerli yazılımlar üretmeye devam ediyor.

Şirketler, çalışan bilgilerini tutma, izinleri, eğitimleri, ödemeleri, zimmetli eşyaları yönetme ve bordroları hazırlama gibi çeşitli işlemler için İK yazılımlarını kullanıyor. Bu alanda yabancı firmaların etkinliği göze çarparken, son dönemde Türk firmalarının geliştirdiği yazılımlar da tercih ediliyor.

İnsan kaynakları yazılımını kullanıma sunan Kolay İK'nin Kurucu Ortağı Çağlar Yalı, AA muhabirine, yerli olarak geliştirdikleri ürünle Türk şirketlerinin dışa bağımlılığını azaltmaya çalıştıklarını söyledi.

Kolay İK yazılımında bütün çalışanların kendine ait birer hesabı olduğunu belirten Yalı, şöyle devam etti:

"Çalışan izin ve avans talebini cep telefonundan gerçekleştiriyor. Böylece iş yükü ve hatalar azalıyor. İK departmanları operasyonel işlerden kurtulup şirkete çok daha katma değerli işler yapabiliyor. Kolay İK kullanan şirketler her 100 çalışan için toplamda ayda 160 saatlik yani yaklaşık 20 iş günlük tasarruf sağlıyor. Bunun yanında şirketler, aylık çalışan başına sabit bir ücret dışında maliyet yaratan server, eğitim, bakım, güncelleme, geliştirme gibi hiçbir ücreti ödemek zorunda kalmıyor."

Yalı, Kolay İK'nin 6 çalışandan 3 binden fazla çalışanlı firmalara kadar müşteri portföyüne sahip olduğunu ve binden fazla firmanın her gün personel yönetimi süreçlerini Kolay İK ile yürüttüğünü bildirdi.

Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak için Türkiye'deki şirketlerden İK yazılımını dolar veya avro ile yaptığı anlaşmalarla kullananlara, talep etmeleri durumunda geliştirdikleri "Kolay İK" yazılımını tüm modülleriyle 2 yıl boyunca ücretsiz verdiklerini ifade eden Yalı, "İK programlarını dövizle alan firmalara Kolay İK'yi ücretsiz kullandırma kararımızdan sonra sadece birkaç gün içinde 13 firma bize ulaştı. Bu sayının çok daha artacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Yalı, firmaların Kolay İK'yi 2 yıl ücretsiz kullanabilmeleri için herhangi bir taahhütte bulunmalarını talep etmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kullanan şirketler memnun kalmamaları durumunda hiçbir neden göstermeden Kolay İK'den başka bir sisteme geçebiliyor. Son 2 yılda Kolay İK kullanan hiçbir şirket yazılımı bırakmak istemedi. Ayrıca bütün fiyatlamalarımız lira üzerinden yapılıyor. 2 yıl ücretsiz olmasının amacı dolar borçlanmış şirketlere yardımcı olmak. Bu nedenle şirketlerin kullandıkları yazılımlar için dolar üzerinden imzalanmış ve devam eden en az 6 aylık sözleşmeleri varsa bu imkandan yararlandırıyoruz. Çok daha iyi bir ürünü, çok daha kaliteli bir hizmetle alacaklarının da sözünü veriyoruz."

"520 milyon dolar yurt dışına gidiyor"

Yalı, International Data Corporation'ın (IDC) geçen yıl yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de şirketlerin cihaz, altyapı, yazılım kalemlerinden oluşan bilişim teknolojileri harcamalarının 3,7 milyar doları bulduğunu belirterek, yabancı şirketlerin pazardaki hakimiyetinin yüzde 70'i bulduğunu bildirdi.

Türk şirketlerinin her yıl söz konusu yazılımlar için 747 milyon dolar harcadığına dikkati çeken Yalı, bu tutarın 520 milyon dolarının yurt dışına gittiğini aktardı. Yalı, "Türkiye'de en çok büyütmeye çalıştığımız girişimcilik alanında geçen yıl 162 teknoloji başlangıç girişimine 103 milyon dolar yatırım yapıldı. Yurt dışına giden para teknoloji geliştiren 'start-up'lara aktarılsa hem şirketler daha iyi bir ürün ve hizmet alacak hem de girişimcilik sektörünün kat kat büyümesine ve dünyaya açılmasına katkı sağlanacak." diye konuştu.