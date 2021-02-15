İnsan Kaynakları Ofisi Varlık yönetimi eğitimlerini tamamlandı

Atatürk Üniversitesi Yeni YÖK Vizyonu çerçevesinde yürütülen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm projesi ile varlık yönetiminin oluşturulmasına dönük çalışmalar kapsamında tüm varlıkların etkin ve verimli hale getirilmesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Atatürk Üniversitesi Yeni YÖK Vizyonu çerçevesinde yürütülen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm projesi ile varlık yönetiminin oluşturulmasına dönük çalışmalar kapsamında tüm varlıkların etkin ve verimli hale getirilmesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi Mevzuatı teknik eğitim programı birinci etabı, Şubat ayının birinci ve ikinci haftasında Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) ile İnsan Kaynakları Ofisi iş birliğinde çevrimiçi olarak düzenlendi.

Kurumsal stratejiler, yönetsel süreçler ve operasyonel kararlar için tüm varlıkların tek bir bakış açısıyla gözlenmesi ve değerlendirilmesinin büyük bir önem taşıdığı çalışmada, varlıklar hakkındaki önemli bilgiler tek bir noktada toplanarak analiz edildi. Çalışmada ayrıca varlıkların çalışabilirlik durumunu, güvenilirliğini ve verimliliğini artırarak operasyonlara güç katmak amaçlandı.

Diğer taraftan, Varlık portföyünün (varlık yönetim sistemi kapsamında yer alan varlıklar) oluşturulmasına yönelik çalışmalara dayanak olmak üzere bu alanda çalışan yönetici ve personelin mevzuat bilgilerini tazelemek üzere "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" Mevzuat Eğitimi ile Depolama ve Stok Yönetimi eğitimi de düzenlendi.

Konuyla ilgili konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kurumsal varlıkların; bilgi varlıklar, finansal varlıklar, maddi olmayan varlıklar, fiziksel varlıklar ve insan varlıklardan oluştuğunu belirterek, bu varlıkların daima korunması gerektiğini söyledi. Bu anlamda Atatürk Üniversitesin sahip olduğu veya kontrol ettiği, değer üreten ve ekonomik değeri olan maddi ve manevi her şeyi varlık olarak kabul ettiklerini vurgulayan Rektör Çomaklı, varlıkların mümkün olan en az risk altında, en yüksek getiri veya hizmet elde edilecek şekilde işletilmesinin kurumsal varlık yönetimi ile gerçekleşebileceğinin altını çizdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı