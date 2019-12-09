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İnsan Kaynakları Ofisi, 3 yeni hizmeti üniversitelerin erişimine açtı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) üniversiteler için öğrencilerin kariyer planlamalarını sağlamak, gençlerin nitelikli, hızlı ve doğru istihdamına destek amacıyla 3 yeni hizmet hayata geçildi.

09.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:18
İnsan Kaynakları Ofisi, 3 yeni hizmeti üniversitelerin erişimine açtı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından, ve 'ndeki (KKTC) üniversiteler için öğrencilerin kariyer planlamalarını sağlamak, gençlerin nitelikli, hızlı ve doğru istihdamına destek amacıyla 3 yeni hizmet hayata geçildi.

Kaynak: Dunya.com

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