İnsan Kaynakları Ofisi, 3 yeni hizmeti üniversitelerin erişimine açtı

09.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:18

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) üniversiteler için öğrencilerin kariyer planlamalarını sağlamak, gençlerin nitelikli, hızlı ve doğru istihdamına destek amacıyla 3 yeni hizmet hayata geçildi.