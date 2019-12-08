İnsan Kaynakları Ofisi, 3 yeni hizmeti üniversitelerin erişimine açtı

08.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:06

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) üniversiteler için öğrencilerin kariyer planlamalarını sağlamak, gençlerin nitelikli, hızlı ve doğru istihdamına destek amacıyla 3 yeni hizmet hayata geçildi.

İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına destek olunması ve kariyer merkezlerinin etkin yönetiminin sağlanması amacıyla "Yetenek Kapısı Platformu" ve "Kariyer Planlama Dersi Örnek Müfredatı" ile "Üniversite Kariyer Merkezleri Kitabı" hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi aracılığıyla izlenen, kariyer merkezlerinin etkin çalışması amacıyla kaleme alınan ve üniversitelere gönderilen kitap kariyer merkezlerinin temel taşını oluşturuyor.

Kitapta, kariyer merkezlerinin organizasyon yapısı ve verilecek hizmetlerin uygulanma şekilleri detaylı anlatılırken, Kariyer Merkezi Çalışma Planı'nda ise gençlere sunulacak kariyer hizmetleri, paydaşların rolleri, sorumluluk ve katkıları hakkında bilgiler veriliyor.

Gençler ve işverenlere sürekli iletişim imkanı sağlanıyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, öğrenci ve mezunların nitelikli istihdamına katkı sağlamak amacıyla bir internet platformu olan "Yetenek Kapısı"nı üniversitelerin hizmetine sundu. Kariyer merkezlerinin ihtiyaçlarına göre hazırlanan "Yetenek Kapısı Platformu", gençler ve işverenlerin zamandan ve mekandan bağımsız şekilde sürekli iletişimde kalabilmelerini sağlıyor.

Öğrenciler ve mezunlar "Yetenek Kapısı"nda profil oluşturarak, kariyer ağına ilk adımı atabilecek. Profil aracılığıyla kariyer fuarları, etkinlikleri ve eğitimler incelenebilecek. Gençler söz konusu etkinlik ve eğitimlere, "Yetenek Kapısı" üzerinden başvurabilecek.

"Yetenek Kapısı" işverenler için de doğru ve hızlı insan kaynağına ulaşmayı kolaylaştıracak. İşverenler, bünyelerindeki iş ve staj ilanlarını, fuar ve etkinlikleri ağ üzerinden gençlere daha kolay duyururken, gençler de bu duyurular aracılığıyla işverenlerle iletişime geçebilecek.

Ayrıca ağ da yer alan farklı modüllerle gençler kariyer merkezlerindeki danışmanlardan randevu alabilecek. Kariyer merkezleri ve Yetenek Kapısı üzerinden öğrenci ve işveren arasındaki iletişim takip edilebilecek.

Kariyer Planlama Dersi'nin zorunlu olması öngörülüyor

Ofis tarafından üniversitelere gönderilen "Kariyer Planlama Dersi Örnek Müfredatı"nın üniversitelerin birinci sınıflarında zorunlu olarak verilmesi öngörülüyor. Bu dersle gençlerin yükseköğrenimlerinin erken döneminde kariyer bilincine sahip olmaları hedefleniyor.

Böylece reel sektörün beklentileri ve talepleri hakkında fikir sahibi olan öğrencilerin kişisel ve profesyonel gelişimlerine ilişkin beceriler edinmeleri ve eğitimlerinden maksimum verim almaları sağlanacak.

Kaynak: AA