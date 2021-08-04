İnsan Kaynakları Eğitim Videoları

?İnsan Hakları Eylem Planı doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi İnsan Kaynağı Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve ilgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde hazırlanan;

?İnsan Hakları Eylem Planı doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi İnsan Kaynağı Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve ilgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde hazırlanan; "İnsan Hakları", "İnsan Hakları Çerçevesinde Etik", "İnsan Hakları ve Kamu Denetçiliği Kurumu Bağlamında İyi Yönetim İlkeleri" ve "İnsan Hakları Temelinde İş Yerinde Cinsiyet Eşitliği" eğitim videoları Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı Platformunda erişime açılmış olup "Eğitimlerim" sekmesine giriş yapıldıktan sonra "İnsan Hakları" eğitim kategorisi seçilerek ilgili eğitimlere ulaşılabilir. Tüm Bakanlık personelinin 20. 09. 2021 tarihine kadar https://uzaktanegitimkapisi. cbiko. gov. tr/egitimler adresinden eğitimlere katılım sağlaması gerekmektedir.

Kaynak: Habermetre