İnsan Kaynakları Dijital Dönüşümünde Mobilin Önemi

Genbil Software Yönetici Ortağı Hakan Parlak, insan kaynaklarının dijital dönüşümünde mobilin önemini Wise TV'ye anlattı.

İnsan kaynaklarını dijital dönüşümünde, izin bilgilerinin artık bir sistemden iletiliyor olmasından performans ölçümünün yapılmasına kadar birçok bileşen olduğunu belirten Parlak, internet dünyasından çok hızlı bir şekilde mobile geçiş yapıldığı için hangi yenilik yapılırsa yapılsın mobile uyarlı olması gerektiğini ifade etti.