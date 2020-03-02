İnsan Kaçakçısı: 'Avrupa'nın Yarısını Ben Gönderdim'
Haberler » Güncel » İnsan Kaçakçısı: 'Avrupa'nın Yarısını Ben Gönderdim' - Haber

İnsan Kaçakçısı: 'Avrupa'nın Yarısını Ben Gönderdim'

VOA Türkçe mikrofonuna 20 yıldır insan kaçakçılığı yaptığını söyleyen Özcan Karlı, Avrupa'nın yarısını kendisinin yolladığını, bu nedenle 6 yıl hapis yattığını, şimdi de kara sınırından Yunanistan'a gitmeye çalışanların yavaş yavaş deniz yoluyla geçmek için buraya geleceğini savundu.

02.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:48

VOA Türkçe mikrofonuna 20 yıldır insan kaçakçılığı yaptığını söyleyen Özcan Karlı, 'nın yarısını kendisinin yolladığını, bu nedenle 6 yıl hapis yattığını, şimdi de kara sınırından 'a gitmeye çalışanların yavaş yavaş deniz yoluyla geçmek için buraya geleceğini savundu



Haber Videosu

: İnsan Kaçakçısı: 'Avrupa'nın Yarısını Ben Gönderdim'
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler