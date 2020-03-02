: İnsan Kaçakçısı: 'Avrupa'nın Yarısını Ben Gönderdim'

02.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:48

VOA Türkçe mikrofonuna 20 yıldır insan kaçakçılığı yaptığını söyleyen Özcan Karlı, Avrupa'nın yarısını kendisinin yolladığını, bu nedenle 6 yıl hapis yattığını, şimdi de kara sınırından Yunanistan'a gitmeye çalışanların yavaş yavaş deniz yoluyla geçmek için buraya geleceğini savundu

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