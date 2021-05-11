İnsan kaçakçılığından hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
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İnsan kaçakçılığından hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

İnsan kaçakçılığından hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da polisin takibi sonucu insan kaçakçılığı suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da polisin takibi sonucu insan kaçakçılığı suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından insan kaçakçılığı suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenilen O.C. Samsun'da yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan O.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edilip adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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