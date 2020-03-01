İnsan kaçakçılığı yaptığını söyleyen şüpheliye Edirne'de gözaltı

01.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:18

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde insan kaçakçılığı yaptığını belirterek, "Avrupa'nın yarısını ben gönderdim" diyen Özcan K., Edirne'nin Enez ilçesinde gözaltına alındı.

?Çeşitli gazete ve televizyonlara yaptığı açıklamada, 20 yıldır insan kaçakçılığı yaptığını ve bu yüzden 6 yıl cezaevinde yattığını söyleyen Özcan K., Edirne'nin Enez ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı. "Avrupa'nın yarısını ben gönderdim. 20 yıldır bu işi yapıyorum" diyen Özcan K. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: DHA