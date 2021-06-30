İnsan kaçakçılarının "Yunanistan" diye bıraktıkları Kırklareli'nde 31 yabancı uyruklu yakalandı

Göçmen kaçakçılarının Yunanistan diye Kırklareli'ne bıraktığı 31 yabancı uyruklu yakalandıİl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde devriye görevlerini sürdürürken aralarında çocukların da olduğu yabancı uyrukluları fark etti.