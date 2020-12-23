İnsan kaçakçılarının kadın liderinin çarpıcı görüntüleri ortaya çıktı
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İnsan kaçakçılarının kadın liderinin çarpıcı görüntüleri ortaya çıktı

23.12.2020 16:56 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:01
İnsan kaçakçılarının kadın liderinin çarpıcı görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul polisinin düzenlediği operasyonda yakalanan göçmen kaçakçısı çetenin kadın liderinin görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul polisinin düzenlediği operasyonda yakalanan göçmen kaçakçısı çetenin kadın liderinin görüntüleri ortaya çıktı. Şebekenin lideri Songül Ç. adlı kadının yakalanmadan önce kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntülerde, tropikal iklimlerde yaşayan egzotik kertenkele türü iguana ile poz verip göçmenleri taşıdığı minibüste trafikte tek elle araç kullanarak tespih salladığı kareler yer alıyor.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kara ve hava yollarını kullanarak uluslararası göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik yapan bir suç örgütüne yönelik geçtiğimiz Cuma gecesi Edirne ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, yürütülen soruşturma kapsamında kaçakçılık şebekesinin kadın lideri Songül Ç.'nin de aralarında olduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şebeke lideri de dahil 13 şüpheliden 11 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, suç örgütüyle irtibatlı şekilde kaçak yollarla yurda giren Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Irak ve Suriye uyruklu 117 düzensiz göçmenleri yurt dışına 5 bin dolara götürdükleri saptanmıştı.

Kamuoyunda "Şengüller" olarak bilinen söz konusu şebekenin lideri Songül Ç.'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Suç şebekesi elebaşısı kadının yakalanmadan önce kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntülerde, göçmenleri taşıdığı minibüste trafikte tek elle araç kullandığı, direksiyonda tespih salladığı ve tropikal iklimlerde yaşayan egzotik kertenkele türü iguana ile poz verdiği kareler yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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