İnsan kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon: 19 gözaltı

İnsan kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon: 19 gözaltı

Gaziantep merkezli 5 ilde insan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

15.10.2019 17:27
İnsan kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon: 19 gözaltı

Gaziantep merkezli 5 ilde insan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 19 kişi gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Gaziantep merkezli İzmir, Denizli, Mersin ve Konya illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.


Operasyonlarda 19 kişi gözaltına alınırken, zanlılar hakkında, "Göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik, suç işlemek amacıyla görgüt kurma, örgüte yardım etme, görevi kötüye kullanma gibi suçlardan işlem yapıldı.


Şahısların, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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