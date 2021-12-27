İnsan kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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İnsan kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı

İnsan kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, insan kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, insan kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyon sonucu yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Göçmen Kaçakçılığı-Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Bankacılık Kanununa Muhalefet suçlarından 1'i organizatör olmak üzere 3 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

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