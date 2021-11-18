İnsan kaçakçıları tarafından ıssız adaya terk edilen küçük kız kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnsan kaçakçıları tarafından ıssız adaya terk edilen küçük kız kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meksika-ABD sınırında bulunan Rio Grande Nehri'ndeki bir adada insan kaçakçıları tarafından terkedilen küçük kız, ABD Sınır Devriyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Meksika-ABD sınırında bulunan Rio Grande Nehri'ndeki bir adada insan kaçakçıları tarafından terkedilen küçük kız, ABD Sınır Devriyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler adada küçük kızla birlikte toplam 10 kaçak göçmen buldu.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Rio Grande Nehri'nden Meksika-ABD sınırını yasadışı yollarla geçen bir grup göçmen, ABD Sınır Devriyesi ekipleri tarafından yakalandı. Göçmen grubunda bulunan Venezuelalı bir kadının ekiplere 5 yaşındaki kızının insan kaçakçıları tarafından ıssız bir adada terk edildiğini ifade etmesi üzerine güvenlik güçleri küçük kızı kurtarmak için harekete geçti.

Ekipler, bölgedeki nehir güvenliğinden sorumlu birimlere küçük kızın Rio Grande Nehri'ndeki ıssız bir adada olduğunu haber vererek yardım istedi. Issız adaya ulaşan güvenlik güçleri, adada küçük kız dahil toplam 10 kaçak göçmen buldu.

Sınır Devriyesi'nden Robert Danley yaptığı açıklamada, ekiplerin hızlı davranarak mahsur kalan küçük kızı ve diğerlerini kurtardıkları için mutlu olduklarını belirtti. İnsan kaçakçılarının acımasız olduğunu ifade eden Danley, kendi çıkarları için aileleri ayırdıklarına sürekli şahit olduklarını aktardı.

Yetkililer, adada mahsur kalan 10 göçmenin sağlık durumunun iyi olduğunu ve işlemlerinin yapılması için göçmenlik ofisine teslim edildiğini belirtti.

Venezuelalı küçük kızın kurtarıldıktan sonra annesiyle buluştuğu an ise Teksas Sınır Devriyesi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

(Saim Sevinç/İHA)

İnsan kaçakçıları tarafından ıssız adaya terk edilen küçük kız kurtarıldı

İnsan kaçakçıları tarafından ıssız adaya terk edilen küçük kız kurtarıldı

Gökyüzünde yarın gece son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanacak

Gökyüzünde yarın gece son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanacak

 Türkiye ve ABD arasında önemli gelişme! MSB, 'Olumlu geçti' sözleriyle duyurdu

Türkiye ve ABD arasında önemli gelişme! MSB, "Olumlu geçti" sözleriyle duyurdu

 Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı: ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti, müteakip toplantının Türkiye'de...

Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı: ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti, müteakip toplantının Türkiye'de...

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title