İnsan Hayatına Dokunan Eğitim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnsan Hayatına Dokunan Eğitim

İnsan Hayatına Dokunan Eğitim
Habermetre - Haberler | Toplum

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) ile İnsanı Yardım Vakfı (İHH), Seka Park A. Ş ve Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı işbirliği ile meslek edinmek isteyen ihtiyaç sahibi ailelere dekoratif sabun yapım kursu verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) ile İnsanı Yardım Vakfı (İHH), Seka Park A. Ş ve Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı işbirliği ile meslek edinmek isteyen ihtiyaç sahibi ailelere dekoratif sabun yapım kursu verildi. Dört hafta süren eğitimlerde kursiyerler oldukça verimli bir şekilde eğitimlerini tamamlayarak yeni bir meslek öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar.

KO-MEK'TE HER BRANŞ VAR

Makineleşme ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte eskimeye yüz tutan dekoratif sabun yapımı günümüzde turistik eşyalarda ve hediyelik ürünlerde olduğu gibi birçok alanda hayatımızın içinde görülmektedir. Yapımı ve korunması oldukça zahmetli olan dekoratif sabunlar son zamanlarda yurt içinden ve yurt dışından oldukça fazla rağbet görmeye başladı. Dekoratif sabun yapımı kursu alanında uzun zamandır eğitim veren KO-MEK, ihtiyaç sahibi ailelere de eğitim verdi. Kursiyerlerin yoğun ilgi gösterdiği dekoratif sabun yapımı kursunda kursiyerler; sabun şekillendirme ve renklendirmenin yanı sıra kalıba dökme ve kurutma tekniklerini öğreniyorlar.

KURSİYERLER ÇOK MUTLU

Evden kendi işini yapmak isteyen ev hanımları ve işe ihtiyacı olan ihtiyaç sahipleri dekoratif sabun yapımı için kolları sıvarken yapılan ürünlerde alıcısını bularak ev ekonomisine katkı sağlamaya başladı. Dekoratif sabun yapımı kursuna katılan kursiyerler yeni bir meslek öğrenmenin heyecanı içinde olduklarını ifade ederek aile bütçesine katkı sağlamak için yaptıkları ürünleri satışa çıkaracaklarını ifade ettiler. Artık kendi paralarını kazanmanın mutluluğunu yaşayan kursiyerler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn. Tahir Büyükakın'a ayrıca teşekkür ettiler.

221 KİŞİ DEKORATİF SABUN YAPIM KURSU ALDI

Kocaeli'nde 12 ilçe 43 kurs merkezinde 352 farklı branşta eğitim veren KO-MEK şimdiye kadar toplamda 679 bin 523 kişiye sertifika verdi. KO-MEK pandemi döneminde tüm önlemleri alarak online ve yüz yüze olmak üzere eğitimlere devam etti. Yeni dönemde de yoğun başvuru alan Dekoratif Sabun Yapımı kursunda KO-MEK'ten şimdiye kadar 221 kursiyer bu alanda eğitim aldı.

SABUN KALIBA GİRDİ

Tüm branşlarda olduğu gibi dekoratif sabun yapımı kursuna da oldukça yoğun ilgi gösteren kursiyerler KO-MEK kurslarında dekoratif sabun yapımına başlarken; Beyaz kalıp sabunu rendeleyerek içine bir miktar su katıp işe koyuluyorlar. Hamur kıvamına gelen sabun sonra yine isteğe bağlı olarak renklendirip kalıba yerleştirilebiliyor. Sabun bazlarını isteğe bağlı olarak çeşitli renklerde alabileceğiniz gibi şeffaf sabun bazı alarak içine çeşitli otlar koyabilirsiniz. Sabun bazınızı hazırlayıp kalıplara döktükten hemen sonra yüzeyde baloncuklar oluşabilir. Sprey kolonya kullanarak yüzeydeki baloncukları söndürebilirsiniz. Farklı renklerdeki sabun bazlarını kullanarak kat kat renkli bir sabun elde edebilirsiniz. Bunu yaparken her katta soğumasını beklemeniz gerekir.

SABUN İLE NELER YAPILIR

Göz nurunun maharetli ellerle buluşması ile başlayan yolculuk sonunda isteğe özgü desen, renk, motiflerle bezenen desenli veya desensiz ürünler ortaya çıkar. Üretilen bu ürünler ise; dekoratif süs eşyası ya da koku eşyası, turisttik eşya olarak kullanılabilir.

BAŞVURULAR KO-MEK. ORG ADRESİNE

KO-MEK eğitimlerinden ücretsiz yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını KO-MEK'in resmi internet sitesi olan www. komek. org adresi üzerinden yapabilir.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Fahriye Evcen Erkan Petekkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Roland Garros Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İnsan Hayatına Dokunan Eğitim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 19:31:51. #1.13#

title