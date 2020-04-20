İnsan hareketliliği arttı, polis işi olmayanları caddeye almadı İnsan hareketliliği arttı, polis işi olmayanları caddeye almadı Karabük'te haftanın ilk gününde yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınına rağmen insan hareketliliğinin artması üzerine polis ekipleri işi olmayan vatandaşları caddelere girişini yasakladı.

İnsan hareketliliği arttı, polis işi olmayanları caddeye almadı

KARABÜK - Karabük'te haftanın ilk gününde yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınına rağmen insan hareketliliğinin artması üzerine polis ekipleri işi olmayan vatandaşları caddelere girişini yasakladı.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bariyerlerle kapatılan Kemal Güneş Caddesi'nde yine haftanın ilk gününde insan hareketliliği yaşandı. 'Evde Kal' çağrısına uyulmaması ve kalabalığın artması üzerine polis ekipleri tek tek vatandaşlara caddeye giriş nedenini sorarken, işi olmayan vatandaşlar içeriye alınmadı. Maske takma kuralına uyan vatandaşların 'sosyal mesafe' kuralını gözardı etmesinin ardından ekipler sık sık uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA