"İnsan Haklarının Korunmasında Toplumsal Bilincin Önemi" Anlatıldı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında "İnsan Haklarının Korunmasında Toplumsal Bilincin Önemi" konulu konferans düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü Arş. Gör. Dr. Mürşide Şimşek tarafından verilen konferansa; Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Fişne ile birlikte öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Fişne, insan haklarının gerçekleşmesinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin bir ölçü sunduğunu, insan hakları bağlamında siyasal sistemlerin ve hükümetlerin bu ölçüye dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Fişne, AKÜ'nün de hedefleri doğrultusunda Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun sadece insan hakları konusunda değil, önemli diğer gün ve zamanlarda da etkinliklerini düzenlemeye devam edeceğini ifade etti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü Arş. Gör. Dr. Mürşide Şimşek ise insan haklarının bir boyutunun sorumluluk olduğunu söyledi. Şimşek, "Kişilere, insan hakları anlatılırken sadece yaşama hakkınız vardır denilerek konu yarım bırakılmamalıdır. Bunun yanı sıra öldürmeme sorumluluğunuz, işkence yapmama sorumluluğunuz da vardır. Bu sorumluluğu üstlenen bir toplumda insan hakları konusunda iyi bir örnek sergilenmiş olacaktır" diye konuştu. İnsan haklarına pozitivizm ve post-modernist bakış açılarıyla farklı anlamlar yüklendiğini de ifade eden Şimşek, kültürel ögelerin önemine vurgu yaparak, temel insan haklarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın insan hakları konusunda sağladığı güvencelerden bahsetti. Şimşek, kadına yönelik şiddet konusunda da özellikle erkek çocukların daha dikkatli yetiştirilmeleri gerektiğini de belirtti.

Yüksekokul Müdür Yardımcısı ve Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hamdi Korkman'ın plaket takdiminin ardından Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mustafa Fişne, konuşmacı ve katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ederek konferansı sonlandırdı.

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