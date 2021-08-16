İnsan Hakları Temelinde Kadın ve Çocuk Hakları Eğitimi Bolu'da Başladı

İçişleri Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi arasında işbirliği içinde düzenlenen "İnsan Hakları Temelinde Kadın ve Çocuk Hakları Eğitimi" açılış programı, Bolu Valisi Ahmet Ümit'in katılımlarıyla Gazelle Otel'de gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi arasında işbirliği içinde düzenlenen "İnsan Hakları Temelinde Kadın ve Çocuk Hakları Eğitimi" açılış programı, Bolu Valisi Ahmet Ümit'in katılımlarıyla Gazelle Otel'de gerçekleştirildi.

İnsan hakları temelinde kadın ve çocuk hakları konusunda Mülki İdare Amirlerine yönelik kapasite geliştirme eğitimlerinin yapılması amacıyla İçişleri Bakanlığımız ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde "İnsan Hakları Temelinde Kadın ve Çocuk Hakları" konulu eğitim Bolu'da düzenleniyor.

Sayın Valimiz Ahmet Ümit'in katılımlarıyla gerçekleşen "İnsan Hakları Temelinde Kadın ve Çocuk Hakları Eğitimi" açılış programına İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcı Nurtaç Arslan, Daire Başkan Vekili Dr. Olcay Erkıral, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami, İçişleri Bakanlığınca çevre illerden görevlendirilen Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar katıldı.

İnsan Hakları Temelinde Kadın ve Çocuk Hakları Eğitimi Açılış Programı'nda katılımcılara hitapta bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Ülkemizin 81 incilerinden en güzellerinden birisi olan Bolumuza hoş geldiniz. İçişleri Bakanlığımızın yıllardır uygulanan çok güzel projeleri var. Mülki İdare Amirleri olarak bu projelerin birçoğu bizim kendi asli görevlerimizden. Ancak Bakanlığımız, bizlerin asli görevi olan birçok konuyu proje olarak ortaya koyarak, somutlaştırmak suretiyle daha etkin bir uygulanma gerçekleştiriyor. Bu güzel çalışmalara öncülük ettiği için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, Bakan Yardımcılarımıza ve Bakanlığımızın değerli bürokratlarına gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Güçlü toplumun güçlü ailelerden oluştuğunu belirten Vali Ümit, "Biz yüce bir milletin, büyük bir devletin, şanlı bir tarihin ve tarihin her döneminde var olmuş bir ecdadın evlatları olarak bu sürekliliğimizin en önemli sebebi güçlü ailedir. Güçlü aile de temelde insanların, aile fertlerinin birbirlerine olan hürmetleriyle, sevgileriyle, bağlılıklarıyla, saygılarıyla olur. Bütün taarruzlara rağmen tarihin her döneminde dimdik ayaktaysak bunun temelinde özellikle annelerimizin, bacılarımızın, kardeşlerimizin, ninelerimizin büyük metanetleri, fedakarlıkları ve ailelerine sahip çıkmaları vardır.

Aslında ailenin temeli annedir, eştir, kadındır. Son zamanlarda dünya genelinde küresel anlamda gelişen bir takım kültürel anlayışlar neticesinde maalesef bugün kadın hakları ve çocuk hakları sadece ülkemizin değil tüm dünyanın en önemli sorunlarının en başında gelmektedir.

Kadın ve çocuk neticede bir insandır. İnsana karşı yapılan bir haksızlık, her şeyden önce onun yaşamına saygısızlıktır. Kadınların ve çocukların yaşama haklarına karşı çok büyük bir taarruz olduğunu görüyoruz. Dünya genelinde ve maalesef zaman zaman ülkemizde eğer kadınlarımıza veya çocuklarımıza karşı bir hadise oluyorsa, bu zayıfa karşı olan bir müdahaledir. O zaman bir yerde problem var demektir ve o problemi iyi tespit etmeliyiz.

Ülke olarak çağdaş ve modern dünyanın bir üyesiyiz. Bu çağdaş ve modern dünyanın bir üyesi olarak bu konularda hususiyle hassas davranmaya gayret ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, akabinde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu olmak üzere onların liderliğinde tüm ülke genelinde tüm Mülki amirler bu işin öncülüğünü bugüne kadar yapmıştır ve bundan sonra da yapacaktır.

Mülki İdare Amirleri, Kaymakamlar ve Valiler olarak bu temel yasal görevlerin ötesinde kültürel görevleri de benimsemek suretiyle toplumun temel değerlerini de ortaya koyaraktan, anlataraktan, yani esas itibariyle toplumu temelde eğitmek suretiyle insanın insana karşı düşmanlığı ve kötü muameleyi önleme noktasında ciddi etkinliklerde bulunuyoruz ve bundan sonra da bulunacağız.

Bizim tarihimiz son derece mükemmel örnek alınacak gerçeklerle dolu. Bizler bir karıncanın bile incitilmemesini isteyen bir kültürün, bir geleneğin, bir inancın sahipleriyiz. Kadınlarımız ve kızlarımız normal şartlarda her zaman başımızın tacıdır. Biz bu kadar bu işi önemserken, kavramışken ve özümsemişken, maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zaman zaman kadınlarımıza, kızlarımıza ve çocuklarımıza karşı bir takım hoş olmayan muameleleri görüyoruz. Hoş olmayan muamelelerin varlığından üzüntü duyan bizler, elbette ki bu olaylara duyarsız kalmamız mümkün değildir.

Bolu Valisi olarak İçişleri Bakanımıza ve Bakan yardımcılarımıza bu programın ilimizde yapılmasına karar verdiklerinden dolayı şahsım ve Bolulu hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.

Bolu, ulaşımıyla, tabiatıyla, havasıyla, insan yapısıyla, yemek kültürüyle fevkalade güzel ve müstesna illerimizden birisidir. Şu an Bolu'ya görevli olarak eğitim almak için geldiniz. Sizleri buradan ayrıldıktan sonra Bolu'da tatil yapmaya bekliyorum. Sizleri bir görev amacıyla değil de seyahat amacıyla Bolu'da görmek istiyoruz.

Akdeniz sahilindeki yangınlarda ve Karadeniz bölgesindeki sellerde mücadele ederken hayatını kaybetmiş bütün şehitlerimize gani gani rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ama devletimizin büyüklüğünü, yüceliğini bir kez daha tüm dünyanın görmesinden duyduğum mutluluğu da ifade etmek istiyorum. Bütün vilayetler olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde planlı bir şekilde ülke genelinde gerek yangınla mücadelede gerekse selle mücadelede bütün meslektaşlarımız, kamu görevlilerimiz, personelimiz, gönüllülerimiz ve vatandaşlarımız hep birlikte gönül gönüle, el ele bu felaketlerle mücadele ettik. Büyük oranda önüne de geçtik. Rabbim böyle felaketlerden milletimizi, devletimizi, tüm vatandaşlarımızı ve tüm insanlığı mahfuz ve muhafaza eylesin.

Bu programın katılımcıları olan Mülki Amir meslektaşlarımı gezmek ve dinlenmek üzere de Bolu'ya bekliyorum.

İnsan Hakları Temelinde Kadın ve Çocuk Hakları Eğitimi Açılış Programı'nda İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcı Nurtaç Arslan, Daire Başkan Vekili Dr. Olcay Erkıral, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami de yaptıkları konuşmalarda İnsan Hakları Temelinde Kadın ve Çocuk Hakları Eğitimi hakkında bilgiler verdiler.

İçişleri Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi arasında işbirliği içinde düzenlenen "İnsan Hakları Temelinde Kadın ve Çocuk Hakları Eğitimi" kapsamında,

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatı ve Genel İdarenin taşra teşkilatında görev yürütmekte olan Mülki İdare Amirlerinin eğitim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik katkı sunulması,

Bu alanda hizmet sunan diğer kurumlarla yapılan işbirliği faaliyetlerine destek vererek Türkiye'de kadın ve çocuk haklarının insan hakları temelinde güçlendirilmesi,

Aile içi ve kadına yönelik şiddet ile çocuk istismarının önlenmesi amaçlanarak bir eğitim düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Kaynak: Habermetre