İnsan hakları penceresinden 2020: Adaletsizlik, protestolar ve baskılar bu yıl da gündemden düşmedi

İnsan hakları penceresinden 2020: Adaletsizlik, protestolar ve baskılar bu yıl da gündemden düşmediBugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü.

İnsan hakları penceresinden 2020: Adaletsizlik, protestolar ve baskılar bu yıl da gündemden düşmedi

Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü. Koronavirüs pandemisinin gölgesinde geçen koca bir yılın ardından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilişinin 72. yıl dönümü kutlanıyor.

2020'de dünya, aşı adaletsizliğini, sağlık sistemine eşit erişim sağlanamaması gibi birçok başlığın yanı sıra toplanma ve gösteri haklarının engellenmesini, toplum hareketlerini, kadınların hakları için mücadelesini, mülteci haklarını konuştu. Bu hakların bastırılması ya da yok sayılması da gündemden düşmedi.

Kaynak: DailyMotion.com