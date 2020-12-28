İnsan hakları örgütünden, BM'ye Yemen'deki gizli cezaevlerinin kapatılması çağrısı
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İnsan hakları örgütünden, BM'ye Yemen'deki gizli cezaevlerinin kapatılması çağrısı

28.12.2020 20:59 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:03
İnsan hakları örgütünden, BM'ye Yemen'deki gizli cezaevlerinin kapatılması çağrısı

Cenevre merkezli SAM Hak ve Özgürlükler Örgütü, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) Yemen'de onlarca gizli hapishane inşa etmekle suçladı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) bunların kapatılması için harekete geçmesini istedi.

Cenevre merkezli SAM Hak ve Özgürlükler Örgütü, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) Yemen'de onlarca gizli hapishane inşa etmekle suçladı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) bunların kapatılması için harekete geçmesini istedi.

Örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin, batı sahilindeki Amalika Tugayları, Aden, Ebyen ve Lahic'deki Hizam Emni ile Hadramiyye ve Şebvaniyye gibi kendisi tarafından finanse ve idare edilen güçler kanalıyla onlarca gizli hapishane inşa ettiği belirtildi.

Bu güçlerin, binlerce siyasi muhalif ve hatta sivilleri bile herhangi bir suçlama ya da yargılama olmaksızın zorla kaybettiği kaydedilen açıklamada, Yemen'de 2014'ten bu yana yüzbinlerce kişinin temel haklarının ihlal edildiği aktarıldı.

Açıklamada, BAE'nin Hadramevt'in idari merkezi El-Mukella, Şebve'de Azzan, batı sahilinde El-Meha ve el-Huha ile Ebyen ve Lahic'de onlarca hapishane inşa ettiğinin tespit edildiği dile getirildi.

SAM, başta BMGK ve BM Genel Kurulu olmak üzere uluslararası topluma, söz konusu gizli hapishanelerle ilgili araştırma yapmak üzere bir komite gönderme, bunların kapatılması ve Yemenlilere karşı hak ihlalinde bulunanların adalet önüne çıkarılması için çalışma çağrısında bulundu.

Aralarında "Kaçırılanların Anneleri Birliği" ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) de bulunduğu hukuk kuruluşları daha önce BAE'yi Aden ve Hadramevt'te gizli hapishane inşa etmekle suçlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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