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İnsan Hakları Örgütü, Yunan güvenlik güçlerinin kötü muamelelerini listeledi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yunanistan-Türkiye kara sınırındaki Yunan güvenlik güçleri ve kimliği belirsiz silahlı kişilerin, sığınmacıları ve göçmenleri gözaltına aldığı, eşyalarını çalıp, elbiselerini soyduktan sonra zorla Türkiye'ye geri gönderdiklerini, hatta sığınmacılara cinsel...

17.03.2020 20:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:52
İnsan Hakları Örgütü, Yunan güvenlik güçlerinin kötü muamelelerini listeledi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yunanistan-Türkiye kara sınırındaki Yunan güvenlik güçleri ve kimliği belirsiz silahlı kişilerin, sığınmacıları ve göçmenleri gözaltına aldığı, eşyalarını çalıp, elbiselerini soyduktan sonra zorla Türkiye'ye geri gönderdiklerini, hatta sığınmacılara cinsel tacizde bulunduklarını bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre, örgüt, 7-9 Mart tarihleri ??arasında zorla geri gönderilen 17'si erkek 4'ü kadın 21 sığınmacı ve göçmenle görüştü.

Görüşülen sığınmacı ve göçmenler, sınırı geçtikten sonraki birkaç saat içinde, çeşitli üniformalar giyen veya sivil silahlı kişiler ile maskeli kişiler tarafından yakalandıklarını anlattı.

Resmi ve gayri resmi gözaltı merkezleri ile yol kenarında tutulduklarını ifade eden sığınmacı ve göçmenler, Türkiye'ye geri gönderilmeden önce paraları, cep telefonları ve çantalarının çalındığını söyledi.

Güvenlik görevlileri ve silahlı kişilerin, kadınlar ve çocuklar dahil yakalanan herkese elektrik şoku verilme, sopa veya metal çubuklarla dövülme, ayak tabanlarına sürekli vurulma, yumruk ve tekme atma yoluyla saldırıda bulunduğunu kaydeden sığınmacı ve göçmenler, ayrıca cinsel saldırıya maruz kaldıklarını anlattı.

Cinsel tacizde bulundular

Açıklamada, zorla Türkiye'ye gönderilen Suriyeli bir adamın, "Yunan güvenlik güçleri, karımın üzerini aramaya çalıştılar ve göğüslerine dokundular. Sonra başörtüsünü ve pantolonunu çıkarmaya çalıştılar. Onları durdurmaya çalıştığımda ise çok ağır şekilde plastik ve metal çubuklar ile beni dövdüler, yumrukladılar. 2 yaşındaki kızımı kafasına ağır plastik bir çubukla vurdular, kafasında hala yara var." şeklindeki ifadesine yer verildi.

Ayrıca silahlı kişilerin, kadınlar da dahil olmak üzere sığınmacı ve göçmenleri iç çamaşırlarına kadar soyduğu ve Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye dönmeye zorladıkları belirtildi.

"AB, Yunan güvenlik güçlerinin tacizleri gibi bir kalkanın arkasına saklanıyor"

Örgüt, Yunanistan'ı sığınma başvurularını bir ay süreyle askıya alma kararından geri dönmeye çağırırken, Yunan parlamentosundan da güvenlik güçlerinin kötü muamelelerini araştırmasını, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) da sınırdaki müdahaleyi izlemesini istedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen mülteci hakları araştırmacısı ve İnsan Hakları İzleme Örgütü avukatı Nadia Hardman, "Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'ın sığınmacıları korumasına ve AB genelinde güvenli bir şekilde yer değiştirmelerine yardımcı olmak yerine, Yunan güvenlik güçlerinin tacizleri gibi bir kalkanın arkasına saklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hardman, AB'nin, sığınmacılar ve göçmenleri, üzerindekilerini çalıp, elbiselerini soyarak zorla geri göndermek yerine ihtiyacı olan insanları koruması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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