İnsan hakları örgütlerinden İngiltere'ye Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışını durdurması çağrısı

Uluslararası insan hakları örgütleri, İngiltere'ye Yemen'de yıllardır süren savaşa katılmalarından dolayı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah satışını durdurması çağrısında bulundu.

Uluslararası insan hakları örgütleri, İngiltere'ye Yemen'de yıllardır süren savaşa katılmalarından dolayı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah satışını durdurması çağrısında bulundu.

Cenevre merkezli SAM Haklar ve Özgürlükler Örgütü ile İngiltere merkezli Barış ve Demokrasiye Destek Örgütü ortak rapor yayımladı.

Raporda, İngiltere'nin, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) gibi kuruluşların Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışının durdurulması yönündeki çağrılarına kulak vermesi gerektiği belirtildi.

İngiltere'nin 2010-2019 dönemindeki silah satışının yüzde 41'inin Suudi Arabistan'a gerçekleştirildiği ifade edilen raporda ayrıca bu ülkenin silah ithalatının yüzde 19'unun İngiltere'den yapıldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'a İngiliz şirketleri tarafından resmi verilere göre 3 milyar sterlin değerinde uçak, helikopter ve askeri malzeme, 2,5 milyar sterlin değerinde de bomba, füze ve el bombaları satışı yapıldığı vurgulandı.

Yemen'e yönelik askeri operasyonların başlamasından bu yana Suudi Arabistan'a satılan savaş malzemesinin gerçek değerinin 16 milyar sterlinden az olmadığına dikkat çekildi.

Raporda, BAE'ye de satışı yapılan silahlara ve savaş malzemelerine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"BAE, Arap koalisyon güçlerinin ön saflarında yer alan Suudi Arabistan'dan daha büyük bir şekilde askeri müdahalede ve hava saldırılarında bulunuyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) konuya ilişkin raporlarında 2015-2019 yılları arasında dünyanın en çok silah satın alan ülkesinin BAE olduğu kaydediliyor. İngiltere'nin en büyük silah müşterileri arasında bulunan BAE, Yemen bombardımanına başlamasından bu yana İngiltere'den 715 milyon sterlinlik askeri ürün satın aldı."

İran destekli Husiler'in başkent Sana'yı 2014'te işgali ile BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin geçici başkent Aden'i ele geçirmesi arasında kalan Yemen, yaşadığı ezici savaş şartlarından dolayı tarihinde en büyük insani krizi yaşıyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'nin verilerine göre, Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında 6 yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle 12 bini sivil olmak üzere 112 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız