İnsan hakları örgütlerinden Husilere "idamla yargıladıkları gazetecileri serbest bırakma" çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Lübnan'daki Samir Kassir Vakfı ve Yemen'deki Mwatana İnsan Hakları Örgütü, Husilerden sözde mahkemede idama mahkum ettikleri Yemenli 4 gazeteciyi serbest bırakmasını istedi.

Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Lübnan'daki Samir Kassir Vakfı ve Yemen'deki Mwatana İnsan Hakları Örgütü, Husilerden sözde mahkemede idama mahkum ettikleri Yemenli 4 gazeteciyi serbest bırakmasını istedi.

İnsan hakları örgütleri yayımladıkları ortak bildiride, gazeteciler Ekrem el-Velidi, Abdulhalık Amran, Haris Hamid ve Tevfik el-Mansuri'nin "Suudi Arabistan lehine casusluk yapma, yalan haber uydurma ve düşman devleti desteklemek için açıklama yayınlama" suçlamasıyla idamla karşı karşıya oldukları belirtildi.

Bildiride sözlerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Heba Morayef, "Cesur gazetecilerin Yemen'de yaşanan acı gerçeği dünyaya duyurdukları için idama maruz kalmaları çok korkunç." ifadesini kullandı.

Morayef, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü münasebetiyle Husilerin sözde idam kararını iptal etmesi ve mesleğini icra etmesinden dolayı alıkoydukları gazetecilerin tamamını derhal serbest bırakması gerektiğini vurguladı.

HRW'de Yemen Araştırmacısı Efrah Nasır da Yemen'de gazetecilerin yasa dışı ve uzun süreli gözaltına alınmasını, işkenceye ve kötü muameleye maruz kalmasını kınadı.

Yemen'de uluslararası tanınırlığı bulunmayan İran destekli Husilere ait "sözde mahkeme" 11 Nisan'da, 2015'te Husiler tarafından kaçırılan 10 gazeteciden 4'ünün idamına, 6'sının 3 yıl denetimli serbest bırakılmasına karar vermişti.

Husiler tarafından Haziran 2015'te kaçırılan gazetecilerin yargılanmasına Eylül 2018'de başlanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti meşru ordu ile Husiler arasında çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA