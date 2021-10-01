İnsan hakları örgütlerinden, Arakanlı Müslümanların liderlerinden Ullah'ın öldürülmesine tepki

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) liderlerinden Mohib Ullah'ın Bangladeş'in güneyindeki bir mülteci kampında silahlı kişilerce öldürülmesiyle ilgili inceleme başlatılması çağrısında bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün Güney Asya Direktörü Meenakshi Ganguly, yaptığı açıklamada Arakan toplumu için önemli ses olarak nitelendirilen Mohib Ullah'ın, Arakanlı Müslümanların yaşamları ve gelecekleriyle ilgili kararlarda söz sahibi olma hakkını her zaman savunduğunu belirtti.

Ganguly, Mohib Ullah'ın öldürülmesinin kamplarda özgürlük ve şiddete karşı sesini yükseltenlerin karşı karşıya kaldığı risklerin açık göstergesi olduğunu ifade etti.

Uluslararası Af Örgütü bu suikastın aydınlatılması için inceleme başlatılması çağrısında bulunarak, Bangladeş'ten ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliğinden yetkililerin, aktivistler ve insani yardım çalışanları da dahil kamplardaki insanların korunmasını sağlamak için birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Arakanlı Müslümanların liderlerinden Ullah'ın silahlı kişilerce öldürülmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, bu suikastın aydınlatılması için inceleme başlatılması çağrısında bulunmuştu.

Beyaz Saray'a davet edilen ve BM İnsan Hakları Konseyinde konuşan Mohib Ullah, Arakanlı Müslümanların en yüksek profilli savunucularındandı.

Arakanlıların sorunlarını dünyaya duyurmaya çalışan Ullah'ın, Bangladeş'teki mülteci kamplarında cinayet, tecavüz ve kundaklama gibi hadiseler konusunda uluslararası araştırmacılara bilgi sağladığı biliniyordu.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün sitesinde yer alan haber de, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Kutupalong Kampı'nda Arakan Rohingya Barış ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Mohib Ullah'ın öldürüldüğü bildirilmişti.