İnsan hakları örgütlerinden AB'ye açık mektup: Frontex'i feshedin
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İnsan hakları örgütlerinden AB'ye açık mektup: Frontex'i feshedin

İnsan hakları örgütlerinden AB'ye açık mektup: Frontex'i feshedin
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İtalya merkezli Saving Humans Mediterranea ve diğer onlarca insan hakları örgütü, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'na yazdıkları açık mektupta, AB'nin dış sınırlarının korunmasından sorumlu kurumu Frontex'in feshedilmesi çağrısında bulundu.

İtalya merkezli Saving Humans Mediterranea ve diğer onlarca insan hakları örgütü, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'na yazdıkları açık mektupta, AB'nin dış sınırlarının korunmasından sorumlu kurumu Frontex'in feshedilmesi çağrısında bulundu.

Saving Humans Mediterranea'nın resmi internet sitesinden yayınlanan mektupta, "Bu yıl şimdiye kadar 740'tan fazla insan güvenli bir yer aramak için Akdeniz'i geçmeye çalışırken öldü. AB'nin sınır rejimi (Frontex) onları genellikle denize açılmaya elverişli olmayan gemilerde tehlikeli göç yolları kullanmaya zorladı. Onları yolda durdurmak için komşu ülkeleri görevlendirdi. Onları şiddetle karşılayarak ya da kurtarmayı reddederek denizde boğulmaya terk etti" denildi.

"AVRUPA'NIN POLİTİKALARI, 45 BİN GÖÇMENİ ÖLDÜRDÜ""Bunlar, Avrupa Birliği'nin insanları korumak yerine sınırları güçlendirme takıntısı nedeniyle kaybedilen hayatlar. Ne pahasına?" ifadelerinin yer verildiği mektupta, 1993'ten bu yana Avrupa'nın politikaları nedeniyle 45 bin 555 göçmenin hayatını kaybettiği ifade edildi. Mektupta, "Bu şiddetin merkezinde, AB'nin sınır polis gücü olan Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex yatıyor. 15 yıllık varlığı boyunca Frontex, Avrupa'nın göç eden insanlara karşı şiddet içeren politikalarının hem hevesli bir destekçisi hem de kilit uygulayıcısı olmuştur. Geçtiğimiz aylarda gazeteciler ve insan hakları grupları tarafından yürütülen bir dizi soruşturma, genellikle kamuoyunun incelemesinden saklanan Frontex'i ön plana çıkardı" ifadeleri kullanıldı.İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNDEN 'FESİH' ÇAĞRISI

Frontex'in 2027'nin sonuna kadar 5,6 milyar Euro bütçesi olduğuna vurgu yapılan mektupta, "Bu politikalar, göçü bir güvenlik sorunu olarak çerçeveleyen ve göç eden çaresiz insanları bir tehdit olarak gösteren bir anlatı üzerine inşa edilmiştir. 'Avrupa Kalesi' içimizi utançla dolduruyor, hakları bastırıyor ve adaleti engelliyor. Ama bu şekilde olmak zorunda değil. Bu bağlamda Frontex reforme edilemez. Feshedilmesi gerekir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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