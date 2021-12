İnsan Hakları Kurulu Üyeleri'nden Vali Aziz Yıldırım'a Ziyaret

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabulünün yıldönümü olan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Hukuk İşleri Şube Müdürü Melek Bayraktar ve İnsan Hakları Kurulu Üyeleri, Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yıldırım; "Medeni toplumda yaşayan medeni insanlar birbirlerinin haklarına saygı gösterir ve bütün bir insan hakkını yüceltebilmek için elinden gelen her şeyi yapar. Toplumda her insan gerek fiziki olarak gerek durum olarak herkes aynı güce sahip değil ve toplumlarda güç değil, haklar öne çıkar. Yapabildiği için değil, yapabilse de başkasının hakkını çiğnememek için onu yapmaktan kendisi vazgeçer. Medeni insan bu demektir. Bunu yapabilirsek mahkemelerdeki dosya sayısı azalacaktır. İnsanların birbirlerine karşı olan husumetleri azalacaktır, hatta ortadan kalkacaktır. Hukukun üstünlüğü, hakların üstünlüğü her zaman önde olacaktır. Böyle bir dünya hayal ediyoruz, her şey hayal etmekle başlar. Adalet herkese lazım. Herkes kendi adaletini sağlamak yerine, aynı toplumda yaşayan insanların da haklarını, hukuklarını düşünmek onların hakkını ihlal etmeden yaşamak mecburiyetindedir. " dedi.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

