İnsan Hakları Kurulu

İNSAN HAKLARI KURULU

İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARININ GÖREVLERİ

02. 11. 2000 tarihli ve 24218 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İnsan Hakları Kurullarının Görev, Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümlerine dayanarak, ülkemizde insan haklarının korunmasını sağlamak ve insan hakları ihlallerini önlemek için gerekli araştırmaları yapmak ve bunların sonuçlarım yetkili mercilere bildirmek, toplumu ve uygulayıcıları eğitmek, konu ile ilgili Devlet Bakanlığınca verilen görevleri yerine getirmek amacıyla İnsan Hakları İl ve ilçe Kurulları oluşturulmuştur.

Başbakanlıkça 23. 11. 2003 tarihli ve 25298 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile yeniden düzenlenmiştir.

İl ve İlçe Kurullarının Görevleri

İllerde Bakanlık, Başkanlık, Valilik, İl Masası, İl Kurulu üyeleri ve İlçe Kurulları tarafından İl Kurulunun gündemine getirilen; ilçelerde de Bakanlık, Başkanlık, Valilik, İl Kurulu, Kaymakamlık, İlçe Masası ve İlçe Kurulu üyeleri tarafından İlçe Kurulu gündemine getirilen konuları değerlendirmek.

• İnsan hakları ihlali iddialarını incelemek ve araştırmak.

• İnsan haklarının korunması ve insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari sebepleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin Valilik ve Kaymakamlık makamına önerilerde bulunmakla ilgili çalışmaları yapmak.

• İdarenin uygulamalarında vatandaşlara hoşgörü ve nezaketle yaklaşılmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.

• Ayda bir tüm çalışmaları özet olarak, İlçelerde İl Kuruluna, İllerde Başkanlığa bildirmek. BAŞVURULAR İÇİN İlimizde bulunan Başvuru ve Danışma Masalarına şahsen,

İl İnsan Hakları Kurullarının sitemizde bulunan telefon numaralarını arayarak telefon yolu ile,

İl İnsan Hakları Kurullarının sitemizde bulunan mail adreslerine başvuru formlarınızı veya dilekçelerinizi mail atarak mail yolu ile başvurularınızı yapabilirsiniz.

• Telefon Yoluyla : Telefon yolu ile insan hakkı ihlal başvurusu yapmak için, İl İnsan Hakları Kuruluna (0 338 226 70 00 den dahili 7085 - 7086 ) nolu telefonu arayarak ulaşabilirsiniz.

• E-Mail yolu ile: İnsan hakkı ihlal başvurusu yapmak için dilekçenizi, İl İnsan Hakları Kuruluna (hukukisleri@karaman. gov. tr) E-Mail adresine göndererek ulaşabilirsiniz.

• Cimer (Cumhurbaşbakanlık İletişim Merkezi) yolu ile: Alo 150 telefon hattından veya Cimer internet sitesinden yapılan başvurular konusu itibarıyla İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına yönlendirilmektedir. İLETİŞİM Adres: Sakabaşı Mah. Zeytindalı Bulvarı 144/B KARAMAN

Karaman Valiliği İl İnsan Hakları Danışma ve Başvuru Masası

Telefon : 0 338 226 70 00 Dahili 7086

E-mail : hukukisleri@karaman. gov. tr SEKRETERYA GÖREVLİLERİ Hukuk İşleri Şube Müdürü: Recep KILINÇ

İdari Büro Görevlisi: Ahmet KILINÇVUR

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