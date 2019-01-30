İnsan Hakları Komiseri: Fransa'daki durum endişe verici

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri sırasında ortaya çıkan şiddet görüntülerinden endişe duyduğunu söyledi ve hükümete temel özgürlüklere saygı duyması çağrısında bulundu.

İnsan Hakları Komiseri: Fransa'daki durum endişe verici

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri sırasında ortaya çıkan şiddet görüntülerinden endişe duyduğunu söyledi ve hükümete temel özgürlüklere saygı duyması çağrısında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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