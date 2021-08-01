İnsan Hakları Kentleri atölye çalışması
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İnsan Hakları Kentleri atölye çalışması

İnsan Hakları Kentleri atölye çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muratpaşa Belediyesi'nin Temiz İşlerinden Kadın ve Aile Hizmetlerine 6 farklı müdürlüğünden çalışanlar, Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği'nin insan haklarına duyarlı kentlerin nasıl oluşturulacağına ilişkin atölye çalışmasına katıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Temiz İşlerinden Kadın ve Aile Hizmetlerine 6 farklı müdürlüğünden çalışanlar, Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği'nin insan haklarına duyarlı kentlerin nasıl oluşturulacağına ilişkin atölye çalışmasına katıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği'yle imzaladığı protokol çerçevesinde atölye çalışmaları devam ediyor. Dernek Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Arun'un "Geleceğin Kentleri: Zorluklar, İmkanlar ve İnsan Hakları Kentleri" başlıklı atölye çalışması belediye hizmet binasında gerçekleşti.

Atölye çalışmasına, Sosyal Yardım İşleri, Temizlik İşleri. Kadın ve Aile Hizmetleri, Fen İşleri, Etüt Proje, Park ve Bahçeler müdürlüklerinden 12 belediye çalışanı katıldı. Doç. Dr. Arun, atölye çalışmasında yaşlı dostu kentlere ilişkin dünyadaki örnekler, geleceğin kentlerini bekleyen zorluklar ve yerel yönetimlerin sunacağı hak temelli hizmetlerle insan hakları kentlerinin nasıl oluşturulabileceğine ilişkin sunum yaptı. Atölyede belediye çalışanlarının deneyimleri ve geleceğe ilişkin beklentileri ve önerileri de tartışıldı - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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