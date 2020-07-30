İnsan Hakları İzleme Örgütünden Ürdün'e "Öğretmenler Sendikasını kapatma kararından vazgeçin"... İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Ürdünlü yetkililere Öğretmenler Sendikasının kapatılma kararından vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Ürdünlü yetkililere Öğretmenler Sendikasının kapatılma kararından vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

HRW'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Michael Page, yaptığı açıklamada, "Ülkedeki birkaç bağımsız sendikadan birinin hükümetle uzun süren bir anlaşmazlığın ardından şüpheli nedenlerle kapatılması, hükümetin hukukun üstünlüğüne saygı göstermesi konusunda ciddi endişeler doğuruyor." ifadelerini kullandı.

Page, şeffaf olunmaması ve olayın sosyal medyada tartışılmasına yasak getirilmesinin, yetkililerin vatandaşların haklarını ihlal ettiği iddiasını güçlendirmekten başka bir şeye yaramadığını belirtti.

Ürdünlü yetkililerden Sendikanın kapatılması ve gözaltı işlemlerine ilişkin ayrıntıları açıklamalarını isteyen Page, Sendikanın kapatılması kararından vazgeçilmesi ve gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

- Ne olmuştu?

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül 2019'da gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri, öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı. Öğretmenler, 8 Eylül'de zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.

Ürdün tarihinin en uzun öğretmenler grevi, hükümetin özrü ve zam kararı alınmasının ardından 6 Ekim'de sona erdirilmişti.

Ürdün hükümeti, nisan ortalarında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mayıs'tan itibaren maaş zammı ödemelerinin durdurulmasını kararlaştırmıştı.

Ürdünlü öğretmenler, 22 Temmuz'da, hükümetle Öğretmenler Sendikası arasında Ekim 2019'da imzalanan anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesi talebiyle gösteri düzenlemişti.

Gösteriden birkaç gün sonra Amman Başsavcısı Hasan Abdellat, 25 Temmuz'da Sendikanın çalışmalarının durdurulmasına, Sendika merkezinin iki yıl süreyle kapatılmasına ve Yönetim Kurulundan 13 üyenin bir hafta gözaltına alınmasına karar vermişti.

Kaynak: AA