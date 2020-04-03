İnsan Hakları İzleme Örgütünden Kovid-19 karantinasıyla ilgili Filipinli yetkililere çağrı Filipinler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçilmesi için uygulanan karantina önlemlerini ihlal eden çocukların kötü muameleye maruz kaldığı bildirildi.

Filipinler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçilmesi için uygulanan karantina önlemlerini ihlal eden çocukların kötü muameleye maruz kaldığı bildirildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Manila'daki çocuk hakları örgütlerince kendileriyle paylaşılan bilgilerin, Filipinler'de kuralları çiğnedikleri için polis ve yerel yetkililer tarafından insanlık dışı, küçük düşürücü ve kaba davranılan kişiler arasında çocukların da yer aldığını ortaya koyduğunu açıkladı.

Açıklamada, Cavite bölgesinde 2 çocuğun 26 Mart'ta cezalandırılmak için tabuta koyulduğu, 20 Mart'ta Santa Cruz'da yetkililerin 5 genci köpek kafesine kapattığı, 19 Mart'ta Manila'ya bağlı Binondo köyünde 4 erkek ve 4 kız çocuğunun gözaltına alındığı, çocuklardan 7'sinin saçlarının zorla kesildiği, direnen bir çocuğun çırılçıplak soyulduğu ve evine o şekilde yürüyerek gönderildiği belirtildi.

Önlemleri ihlal eden ebeveynlerin de cezalandırıldığı, Tacloban kentinde 24 Mart'ta çocuklarının dışarıda oynamasına izin veren bir annenin gözaltına alındığı ifade edildi.

Hükümetlere "bireylerin insan haklarına saygı göstermeleri" çağrısı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, hükümetlere, Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken bireylerin insan haklarına saygı göstermeleri ve sağlık hakkına öncelik vermeleri, çocuklara cezai yaptırım uygulamamaları çağrısında bulundu.

Örgüt, Filipinli yetkililerden de gerçekten Kovid-19'un yayılmasını önleyecek önlemlere odaklanmalarını istedi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki kısıtlamalara karşı gelinmesi ve isyan çıkarılması halinde, emniyet güçlerine sorun çıkaranları vurmaları, gıda ve nakit yardımlarını durdurmaları emrini vereceğini söylemişti.

Yerel Rappler haber sitesine göre, Filipinler'de 30 Mart itibarıyla Kovid-19 salgınıyla mücadele için alınan önlemleri ihlal ettiği gerekçesiyle 17 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA