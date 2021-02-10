İnsan Hakları İzleme Örgütünden Kolombiya'ya insan hakları savunucularını koruyamadığı eleştirisi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Kolombiya'nın "insan hakları savunucularını koruma karnesinin zayıf olduğunu" bildirdi.

Örgüt, "Savunmasız Bırakıldılar: Kolombiya'nın Uzaktaki Topluluklarındaki Hak Savunucularının Öldürülmesi" başlıklı 127 sayfalık rapor yayımladı.

Raporda, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR) Kolombiya'da 2016'dan bu yana toplum liderlerinin de aralarında olduğu 400'den fazla insan hakları savunucusunun öldürüldüğüne dair verileri ele alındı.

İnsan hakları savunucularını koruma ve sorumluların hesap vermesi noktasında hükümetin girişimlerinde ciddi eksiklikler olduğuna işaret edilen raporun hazırlanması süresince ülkedeki 20 eyalette adli makamlar, savcılar, hükümet yetkilileri, insan hakları savunucuları, insani konularda çalışanlar ve polislerin de aralarında olduğu 130'dan fazla kişiyle görüşüldü.

Raporda, insan hakları savunucuları cinayetlerinin, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) 2016'da hükümetle barış anlaşması imzalayarak silah bırakmaya başlamasından bu yana arttığına dikkati çekildi.

Bir kısmı FARC'dan ayrılanlar olmak üzere silahlı grupların kendi aralarında mücadeleler, örgütlü suçlar, sivillere yönelik şiddet eylemleri gibi faaliyetlerde bulunduğu aktarılan raporda, bu tarz faaliyetlerin insan hakları savunucularının öldürülmesinde rol oynadığı kaydedildi.

Raporda, Kolombiya'da risk altındaki insan hakları savunucuları ile diğer insanlara yönelik ihlalleri önlemek için hazırlanan politikalar, mekanizmalar ve kanunlar olduğu ancak uygulamada eksiklikler bulunduğu belirtildi.

Latin Amerika'da en çok insan hakları savunucusu Kolombiya'da öldürülüyor

HRW Latin Amerika Direktörü Jose Miguel Vivanco, Kolombiya'nın öldürülen insan hakları savunucusu sayısında son yıllarda Latin Amerika ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını söyledi.

Vivanco, hükümetin bu ölümler konusunda genelde anlamlı bir adım atmadığını vurguladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque yönetiminin çoğunlukla bu cinayetleri kınadığını kaydeden Vivanco, ancak sorunları çözme konusundaki hükümet sisteminin işlevsellikten uzak ve ciddi eksiklikleri olduğuna dikkati çekti.

Vivanco, hükümetin konuyla ilgili kayda değer önlemler almadığı sürece, daha çok insan hakları savunucusunun öldürülebileceğini ve zarar görebilecek toplulukların savunmasız kalacağını söyledi.

OHCHR verilerine göre, ülkede 2015'te 41 insan hakları savunucusu öldürülürken bu sayı 2019'da 108'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen