İnsan Hakları İzleme Örgütünden "Keşmir" açıklaması

29.08.2019 17:32

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Cammu Keşmir'de iletişimin karartılması ve devam eden kısıtlamaların, kötü insan hakları durumunu daha da vahim hale getirdiğini açıkladı.

HRW'den yapılan açıklamada, Hindistan hükümetinin, Cammu Keşmir'de insan haklarını ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada ifadesine yer verilen HRW Güney Asya Direktörü Meenakshi Ganguly, "Hindistan hükümetinin telefon ve interneti süresiz kapatması, orantısız zarar veriyor ve derhal kaldırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ganguly, kısıtlamaların öfkeye, ekonomik zararlara ve kötü olan insan hakları durumunun daha da vahim bir hale dönüşmesine neden olduğunu bildirdi.

Hizmetlerin kesilmesinin bilgi karartmasını artırdığı kaydedilen açıklamada, bu durumun, ailelerin iletişim kurmasını ve insanların tıbbi bakıma erişimlerini engellediği aktarıldı.

Açıklamada, uluslararası insan hakları hukukunun, serbest ifade, bilgi sağlama ve bilgi edinme hakkı dahil olmak üzere temel özgürlükler üzerindeki geniş, ayrım gözetmeyen ve süresiz kısıtlamaları yasakladığı kaydedildi.

Telefon için saatlerce sıra bekleniyor

Bazı devlet dairelerinde telefon hizmetlerine kamusal erişimin olduğu anımsatılan açıklamada, Keşmirlilerin bu hizmetlerden faydalanabilmesi için çok sayıda güvenlik kontrolünden geçmesi ve ardından birkaç saat beklemeleri gerektiği belirtildi.

Açıklamada, genişletilen internet kısıtlamalarının, geçimleri mobil mesajlaşma uygulamalarına ve e-posta erişimine bağlı olan Keşmirlileri etkilediği vurgulandı.

Ticaretle uğraşanların sipariş veremediği ve alamadığı kaydedilen açıklamada, öğrencilerin ders çalışmalarını tamamlayamadığı ve gazetecilerin raporlarını iletemediği bildirildi.

Açıklamada, iletişim karartmasının, acil servisler ve sağlık bilgileri, mobil bankacılık, e-ticaret, ulaşım, okullar ve sınıflar, büyük krizler ve olaylarla ilgili raporlar ve insan hakları araştırmaları gibi diğer temel faaliyet ve hizmetlere de zarar verdiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırarak Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: AA